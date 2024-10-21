Метеоролог Шихов рассказал об опасном тумане, которым накрывало Пермь

В Перми на прошлой неделе наблюдался смог. Загрязняющие вещества скапливались над городом из-за температурной инверсии, рассказал URA.RU доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
«Был длительный безветренный период с температурными инверсиями, то есть на высотах было теплее, чем у земли. В результате загрязняющие вещества скапливались над городом. На этой неделе такого уже не будет», — пояснил Шихов.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми увидели северное сияние. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
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