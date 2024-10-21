21 октября 2024

Вучич: цены по поставкам газа из РФ хорошие

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Александра Вучича, согласование условий сделки проводилось честно обеими сторонами
По словам Александра Вучича, согласование условий сделки проводилось честно обеими сторонами Фото:

Условия сделки между Россией и Сербией по поставкам газа, а также цены на ресурс на предстоящую зиму были «очень хорошими». Такое признание сделал сербский президент Александр Вучич.

«На эту зиму смогли обеспечить по следующей формуле: в сутки шесть миллионов кубометров газа, плюс два миллиона для российских компаний, которые его потребляют в Сербии. Мы говорили и о дополнительных „гибких“ трех миллионах кубометров газа. Цены, о которых смогли договориться с российской стороной, очень хорошие», — сказал Александр Вучич в эфире госкомпании «Радио и телевидение Сербии».

Ранее Вучич благодарил президента РФ Владимира Путина за поставку газа зимой и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда. Лидеры впервые пообщались за 2,5 года.

После начала спецоперации Кремль объявил, что собирается торговать газом только за рубли, напоминает VSE42. В феврале прошлого года стало известно, что Сербия станет основным транзитером газа для других стран на Западных Балканах благодаря межсистемному газопроводу с Болгарией, пишет RT.

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Условия сделки между Россией и Сербией по поставкам газа, а также цены на ресурс на предстоящую зиму были «очень хорошими». Такое признание сделал сербский президент Александр Вучич. «На эту зиму смогли обеспечить по следующей формуле: в сутки шесть миллионов кубометров газа, плюс два миллиона для российских компаний, которые его потребляют в Сербии. Мы говорили и о дополнительных „гибких“ трех миллионах кубометров газа. Цены, о которых смогли договориться с российской стороной, очень хорошие», — сказал Александр Вучич в эфире госкомпании «Радио и телевидение Сербии». Ранее Вучич благодарил президента РФ Владимира Путина за поставку газа зимой и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда. Лидеры впервые пообщались за 2,5 года. После начала спецоперации Кремль объявил, что собирается торговать газом только за рубли, напоминает VSE42. В феврале прошлого года стало известно, что Сербия станет основным транзитером газа для других стран на Западных Балканах благодаря межсистемному газопроводу с Болгарией, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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