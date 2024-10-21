Вучич: цены по поставкам газа из РФ хорошие

Условия сделки между Россией и Сербией по поставкам газа, а также цены на ресурс на предстоящую зиму были «очень хорошими». Такое признание сделал сербский президент Александр Вучич.
«На эту зиму смогли обеспечить по следующей формуле: в сутки шесть миллионов кубометров газа, плюс два миллиона для российских компаний, которые его потребляют в Сербии. Мы говорили и о дополнительных „гибких“ трех миллионах кубометров газа. Цены, о которых смогли договориться с российской стороной, очень хорошие», — сказал Александр Вучич в эфире госкомпании «Радио и телевидение Сербии».
Ранее Вучич благодарил президента РФ Владимира Путина за поставку газа зимой и поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда. Лидеры впервые пообщались за 2,5 года.
После начала спецоперации Кремль объявил, что собирается торговать газом только за рубли, напоминает VSE42. В феврале прошлого года стало известно, что Сербия станет основным транзитером газа для других стран на Западных Балканах благодаря межсистемному газопроводу с Болгарией, пишет RT.
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