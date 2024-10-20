Вучич поблагодарил Путина за дешевый газ

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил лидера России Владимира Путина за поставку дополнительных объемов газа зимой. Об этом он заявил у себя в социальных сетях.
«Я особо поблагодарил Путина за то, что тот сделал так, что Россия и этой зимой обеспечит достаточные объемы газа для республики Сербии в объеме шести миллионов кубометров. По очень благоприятным ценам», — подчеркнул Вучич. Также президенты России и Сербии обсудили другие экономические вопросы и дальнейшее сотрудничество.
Ранее Вучич поблагодарил Путина за поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда от фашистов. Разговор состоялся на фоне подготовки к торжествам в честь юбилея. Президенты не общались около 2,5 лет.
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