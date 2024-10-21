В ХМАО возьмут на особый контроль операторов связи

В ХМАО возьмут на особый контроль подключение всех операторов связи к единой системе анализа подозрительного трафика. К такому решению пришли в окружном правительстве, чтобы снизить количество краж с использованием IT-технологий, сообщил губернатор Руслан Кухарук.
«Приняли решение расширить перечень профилактических мероприятий в образовательных организациях, госучреждениях и на предприятиях. Взять на особый контроль подключение всех операторов телефонной связи, работающих в Югре, к единой системе анализа подозрительного трафика», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Такие меры должны снизить количество краж с использованием IT-технологий в округе. Руслан Кухарук отметил, что в этом вопросе важен комплексный подход, затрагивающий не только раскрытие преступлений, но и их профилактику.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО житель продал данные банковской карты знакомому, который оказался мошенником. Мошенник оформил кредит в 300 тысяч рублей.
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