21 октября 2024
20 октября 2024

В ХМАО возьмут на особый контроль операторов связи

© Служба новостей «URA.RU»
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На особый контроль возьмут подключение к единой системе анализа всех операторов ХМАО
На особый контроль возьмут подключение к единой системе анализа всех операторов ХМАО Фото:

В ХМАО возьмут на особый контроль подключение всех операторов связи к единой системе анализа подозрительного трафика. К такому решению пришли в окружном правительстве, чтобы снизить количество краж с использованием IT-технологий, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

«Приняли решение расширить перечень профилактических мероприятий в образовательных организациях, госучреждениях и на предприятиях. Взять на особый контроль подключение всех операторов телефонной связи, работающих в Югре, к единой системе анализа подозрительного трафика», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.

Такие меры должны снизить количество краж с использованием IT-технологий в округе. Руслан Кухарук отметил, что в этом вопросе важен комплексный подход, затрагивающий не только раскрытие преступлений, но и их профилактику.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО житель продал данные банковской карты знакомому, который оказался мошенником. Мошенник оформил кредит в 300 тысяч рублей. 

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В ХМАО возьмут на особый контроль подключение всех операторов связи к единой системе анализа подозрительного трафика. К такому решению пришли в окружном правительстве, чтобы снизить количество краж с использованием IT-технологий, сообщил губернатор Руслан Кухарук. «Приняли решение расширить перечень профилактических мероприятий в образовательных организациях, госучреждениях и на предприятиях. Взять на особый контроль подключение всех операторов телефонной связи, работающих в Югре, к единой системе анализа подозрительного трафика», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. Такие меры должны снизить количество краж с использованием IT-технологий в округе. Руслан Кухарук отметил, что в этом вопросе важен комплексный подход, затрагивающий не только раскрытие преступлений, но и их профилактику. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО житель продал данные банковской карты знакомому, который оказался мошенником. Мошенник оформил кредит в 300 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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