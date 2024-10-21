Житель ХМАО погиб во время пожара в вагончике

В поселке Сингапай (Нефтеюганский район) при пожаре в вагончике погиб 38-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Центроспаса-Югории.
«Пожарные ПК Сингапай выезжали на улицу Сургутская по сообщению о возгорании одноэтажного вагончика. На пожаре погиб мужчина 1986 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате возгорания повреждена деревянная обшивка стен и утеплитель вагончика на площади пять квадратных метров. Также закопчены его стены по всей площади — 21 квадратный метр.
Ранее URA.RU писало о том, что в деревне Ушья (Кондинского района) загорелся одноэтажный частный дом с мансардой. При пожаре погибла одна женщина.
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