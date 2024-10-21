21 октября 2024

Житель ХМАО погиб во время пожара в вагончике

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО сгорел одноэтажный вагончик вместе с мужчиной
В ХМАО сгорел одноэтажный вагончик вместе с мужчиной Фото:

В поселке Сингапай (Нефтеюганский район) при пожаре в вагончике погиб 38-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Центроспаса-Югории.

«Пожарные ПК Сингапай выезжали на улицу Сургутская по сообщению о возгорании одноэтажного вагончика. На пожаре погиб мужчина 1986 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате возгорания повреждена деревянная обшивка стен и утеплитель вагончика на площади пять квадратных метров. Также закопчены его стены по всей площади — 21 квадратный метр.

Ранее URA.RU писало о том, что в деревне Ушья (Кондинского района) загорелся одноэтажный частный дом с мансардой. При пожаре погибла одна женщина.

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В поселке Сингапай (Нефтеюганский район) при пожаре в вагончике погиб 38-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Центроспаса-Югории. «Пожарные ПК Сингапай выезжали на улицу Сургутская по сообщению о возгорании одноэтажного вагончика. На пожаре погиб мужчина 1986 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате возгорания повреждена деревянная обшивка стен и утеплитель вагончика на площади пять квадратных метров. Также закопчены его стены по всей площади — 21 квадратный метр. Ранее URA.RU писало о том, что в деревне Ушья (Кондинского района) загорелся одноэтажный частный дом с мансардой. При пожаре погибла одна женщина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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