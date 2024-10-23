Юмористу Юрию Гальцеву пришлось попрощаться с рестораном в Санкт-Петербурге

В Петербурге закрыли ресторан артиста Юрия Гальцева из-за долгов

23 октября 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Юрий Гальцев погасил задолженность перед ФНС, но его ресторан все равно закроют Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге ресторан, владельцем которого является юморист и художественный руководитель санкт-петербургского Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев, будет закрыт из-за его долгов. Об этом сообщают журналисты. «В начале июля этого года стало известно, что ООО „ЧК“, юридическое лицо ресторана, задолжало Федеральной налоговой службе 1,6 миллиона рублей. Юморист погасил задолженность, однако налоговая служба Санкт-Петербурга приняла решение о ликвидации бизнеса», — передает издание 78.ru. Отмечается, что последняя проверка по задолженности Гальцева была проведена 16 октября. Ранее Юрий Гальцев рассказал, что в его театре в течение года артисты сыграли три премьеры. Среди них он выделил спектакль по произведению Александра Островского и по книге Николая Гоголя «Ревизор». Кроме того, Гальцев отметил, что театр дает 355 спектаклей в год, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге ресторан, владельцем которого является юморист и художественный руководитель санкт-петербургского Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев, будет закрыт из-за его долгов. Об этом сообщают журналисты. «В начале июля этого года стало известно, что ООО „ЧК“, юридическое лицо ресторана, задолжало Федеральной налоговой службе 1,6 миллиона рублей. Юморист погасил задолженность, однако налоговая служба Санкт-Петербурга приняла решение о ликвидации бизнеса», — передает издание 78.ru. Отмечается, что последняя проверка по задолженности Гальцева была проведена 16 октября. Ранее Юрий Гальцев рассказал, что в его театре в течение года артисты сыграли три премьеры. Среди них он выделил спектакль по произведению Александра Островского и по книге Николая Гоголя «Ревизор». Кроме того, Гальцев отметил, что театр дает 355 спектаклей в год, передает RT.