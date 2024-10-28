Челябинскому агрохолдингу суд повторно запретил выбирать руководство

Арбитражный суд Челябинской области повторно запретил агрохолдингу «Равис» выбирать руководящие органы. Как следует из определения суда, ограничения наложены в порядке обеспечительных мер.
«Ходатайство ООО „Уральская агропромышленная группа“ („УАГ“ — прим. URA.RU) о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Принять обеспечительные меры в виде запрета повторному годовому общему собранию акционеров АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ принимать решения по вопросам повестки», — заявлено в документе суда.
В определении перечислены пункты запретов. Собранию, созванному по инициативе «Рависа», нельзя выбирать совет директоров и членов ревизионной комиссии, утверждать годовой отчет, распределять прибыль. Всего введено 13 запретов.
Первоначально весной ряд запретительных мер суд уже вводил. Акционер «УАГ» добивался избрания в руководящие органы своих представителей, однако из-за опасения, что этого сделано не будет, обратился в суд за запретом и получил поддержку.
Назначенное на июнь годовое собрание акционеров не состоялось. Как пояснило руководство «Рависа» в письме, адресованном «УАГ», причиной стало отсутствие кворума. Представитель «Рависа» в суде подчеркнул, что интерес у акционеров собираться отсутствует, поскольку совет директоров избрать нельзя. Тем не менее, суд в сентябре вынес решение, обязавшее собрание провести. Сделать это следовало в 40-дневный срок.
«Равис» подал апелляцию, но собрание на конец октября назначил. Теперь уже «УАГ» настоял на введении обеспечительных мер, запрещающих выборы руководства.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не получены.
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