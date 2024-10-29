Страшно красиво: какая косметика для глаз опасна

Некачественная декоративная косметика, в особенности тушь или подводка, могут привести к повреждению роговицы и инфекционным заболеваниям глаз. Об этом рассказал врач-офтальмолог Виктор Борзых.
«Частицы косметики могут оставаться на слизистой оболочке глаза в течение нескольких часов, создавая благоприятные условия для проникновения бактерий, аллергенов и токсинов. Карандаши и подводки представляют особую опасность — неосторожное их применение может привести к повреждению роговицы и заносу инфекции», — заявил Борзых в интервью Life.ru. Он также подчеркнул, что применение некачественной косметики может привести к таким проблемам, как жжение, зуд, покраснение и даже воспаление глаз.
Для минимизации риска возникновения осложнений, специалист рекомендует соблюдать гигиену при использовании косметических средств, обращать внимание на сроки годности продуктов и проводить тесты на аллергию перед использованием новых видов косметики. Он также советует покупать продукты только в проверенных магазинах и не наносить чрезмерное количество макияжа, особенно если имеется синдром сухого глаза.
Ранее исследование Национального союза защиты прав потребителей показало, что в 65% косметики, которая продается в России, содержатся опасные для здоровья вещества. К тому же каждый пятый товар продается просроченным или без указания срока годности. При этом, по данным исследования, в 76% косметических товаров нет информации о противопоказаниях к применению, передает «Национальная служба новостей».
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