Дуда: Киев больше не считает Польшу своим ключевым партнером

Киев больше не считает Польшу своим главным партнером в контексте конфликта с Россией. Об этом рассказал президент республики Анджей Дуда. По его словам, Варшава больше не сможет поддерживать Украину в прежних объемах. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский находится под давлением своих основных доноров.
«В каком-то смысле так это может выглядеть. Владимир Зеленский находится под давлением своих основных доноров, на его решения значительно влияет их позиция. Варшаве необходимо это учитывать, так как жизнь жестока», — заявил Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet. Он заявил, что Польша не сможет передавать Киеву технику и оружие постсоветского производства в таких же объемах, как и раньше. А передачу вооружения, закупаемого на Западе, польские власти не учитывают вовсе.
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