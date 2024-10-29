Дуда: Киев больше не считает Польшу своим ключевым партнером

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Варшава больше не может поддерживать Киев в прежних объемах, заявил Дуда
Варшава больше не может поддерживать Киев в прежних объемах, заявил Дуда Фото:

Киев больше не считает Польшу своим главным партнером в контексте конфликта с Россией. Об этом рассказал президент республики Анджей Дуда. По его словам, Варшава больше не сможет поддерживать Украину в прежних объемах. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский находится под давлением своих основных доноров. 

«В каком-то смысле так это может выглядеть. Владимир Зеленский находится под давлением своих основных доноров, на его решения значительно влияет их позиция. Варшаве необходимо это учитывать, так как жизнь жестока», — заявил Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet. Он заявил, что Польша не сможет передавать Киеву технику и оружие постсоветского производства в таких же объемах, как и раньше. А передачу вооружения, закупаемого на Западе, польские власти не учитывают вовсе. 

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Киев больше не считает Польшу своим главным партнером в контексте конфликта с Россией. Об этом рассказал президент республики Анджей Дуда. По его словам, Варшава больше не сможет поддерживать Украину в прежних объемах. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский находится под давлением своих основных доноров.  «В каком-то смысле так это может выглядеть. Владимир Зеленский находится под давлением своих основных доноров, на его решения значительно влияет их позиция. Варшаве необходимо это учитывать, так как жизнь жестока», — заявил Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet. Он заявил, что Польша не сможет передавать Киеву технику и оружие постсоветского производства в таких же объемах, как и раньше. А передачу вооружения, закупаемого на Западе, польские власти не учитывают вовсе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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