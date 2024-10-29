В ХМАО обрушился спрос на ипотеку

В Ханты-Мансийском автономном округе с середины лета упал спрос на ипотеку. Югорчане отказываются от жилищных кредитов на фоне исчезновения льготной программы с господдержкой и увеличения ключевой ставки, рассказал URA.RU единый бизнес-лидер ВТБ и «Открытия» в регионе Виталий Мосунов.
«Ожидаемо, с июля этого года спрос на ипотеку в ХМАО, как и по всей России, снизился по причинам завершения универсальной льготной ипотеки и общего ужесточения денежно-кредитной политики с повышением ключевой ставки. При этом на фоне экстра-высоких ставок интерес югорчан сместился в сторону накоплений. Так, с начала года жители региона взяли в банке 7,2 миллиарда рублей ипотеки, что на 50% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — поясняет эксперт.
Портфель вкладов и накопительных счетов югорчан напротив, по данным банка, вырос на 74,4 миллиарда рублей (на 126%). Эксперты прогнозируют, что по итогам 2024 года ипотечный рынок покажет существенное сокращение даже несмотря на действие обновленной семейной и арктической программ в Белоярском и Березовском районах.
«Фактически может вернуться к результату 2022 года, а изменения можно ждать только к 2026. Рынок сбережений, наоборот, будет с рекордными показателями», — добавляет Мосунов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО растет популярность детских банковских вкладов. По данным Сбера, с начала года их доля выросла на 3%.
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