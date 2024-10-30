Baza: самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет «Аэрофлота», следующий рейсом Москва-Анталья, совершил аварийную посадку в Шереметьево. Причиной стал сработавший датчик неисправности.
«Самолет „Аэрофлота“, летевший из Москвы в Анталью, прямо сейчас совершает аварийную посадку в Шереметьево. Экипаж подал сигнал о неисправностях», — сообщает telegram-канал Baza.
Из сообщения следует, что речь идет о неполадках с датчиком вентиляции в кабине пилота. На месте находятся пожарные и скорая помощь.
Ранее утром 30 октября в Шереметьево были введены ограничения на полеты, из-за чего были задержаны рейсы на прилет и на вылет. При этом надобности в уходе самолетов на запасные аэродромы не возникло.
Обновлено в 12:03 МСК: Airbus A321 сообщением Москва-Анталья благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево в штатном режиме. «Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета после срабатывания индикации давления в кабине. После посадки самостоятельно зарулил на место стоянки», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Аэрофлота». Чтобы сократить время ожидания вылета, рейс будет выполнен на резервном воздушном судне.
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