Власти Сургута на сутки перекроют участок дороги в центре города

Из-за ремонтных работ участок на проспекте Ленина будет временно перекрыт
Власти Сургута на сутки перекроют движение по проспекту Ленина на участке от улицы Университетской до Сургутского государственного университета. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
«В связи с ремонтными работами будет перекрыто движение по проспекту Ленина на участке от ул. Университетская до СурГУ. С 22:00 03.11.2024 до 03:00 05.11.2024», — сообщается на сайте.
На время перекрытия городской автобус №10 будет ездить от ДК «Строитель до Газпрома, проспекта Ленина, улицы Энгельса и далее по маршруту. №112 будет начинать движение от остановки возле Газпрома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!