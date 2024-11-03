Медведев отшутился от вопроса, есть ли на Земле инопланетяне

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для выявления инопланетян требуется провести розыскные работы
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для выявления инопланетян требуется провести розыскные работы Фото:

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отшутился от вопроса журналиста о том, можно ли встретить инопланетян на улице. Медведев намекнул, что, если провести розыскные работы и сорвать «покров» с определенных личностей, они вполне могут оказаться инопланетянами.

«Ну, надо сейчас вот прямо здесь провести некие розыскные работы. Может быть, с кого-то покров сорвать — и там появятся такие же персонажи, как… Но в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса, чтобы отстоять интересы землян», — пошутил Медведев, отвечая на вопрос журналиста RT Рори Суше. Корреспондент напомнил, что в прошлом зампред Совбеза при ответе на вопросы о наличии инопланетной жизни предлагал пересмотреть фильм «Люди в черном», однако в этот раз конкретного ответа Медведев не дал.

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отшутился от вопроса журналиста о том, можно ли встретить инопланетян на улице. Медведев намекнул, что, если провести розыскные работы и сорвать «покров» с определенных личностей, они вполне могут оказаться инопланетянами. «Ну, надо сейчас вот прямо здесь провести некие розыскные работы. Может быть, с кого-то покров сорвать — и там появятся такие же персонажи, как… Но в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса, чтобы отстоять интересы землян», — пошутил Медведев, отвечая на вопрос журналиста RT Рори Суше. Корреспондент напомнил, что в прошлом зампред Совбеза при ответе на вопросы о наличии инопланетной жизни предлагал пересмотреть фильм «Люди в черном», однако в этот раз конкретного ответа Медведев не дал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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