Кибератаки, минирование моста и избирательных участков: как прошли выборы президента в Молдавии

В штабе Санду празднуют победу на выборах президента

04 ноября 2024 в 03:31 Размер текста - 17 +

На выборах проголосовали проголосовало около 1,6 млн избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Молдавии завершились выборы президента. В первом туре, который прошел в октябре, ни один из кандидатов на выборах не смог набрать необходимое абсолютное большинство голосов. 3 ноября состоялся второй тур, где за пост главы страны боролись Майя Санду и Александр Стояногло. В этот раз выборы прошли с большим количеством нарушений, кибратаками и провокациями. Подробнее — в материале URA.RU. Итоги выборов По данным ЦИК, Стояногло выиграл президентские выборы на территории Молдавии с результатом 51,19%, Санду получила 48,81%. Такие предварительные итоги опубликовала комиссия после обработки 100% протоколов. Также указано, что с учетом волеизъявления на зарубежных участках голоса разделились следующим образом: у Санду — 52,11%, у Стояногло — 47,89%. В целом за границей обработано 95,54% протоколов. Сколько человек проголосовало Во втором туре выборов президента Молдавии, который прошел при высокой активности граждан, зарегистрирована явка в 54% — это значит, что проголосовало около 1,6 млн избирателей. О высокой активности населения сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Действующий президент Майя Санду и ее соперник, бывший генпрокурор Александр Стояногло, боролись за пост главы государства в условиях острой политической конкуренции. Наблюдение за выборами осуществляли более 2000 наблюдателей, включая представителей ОБСЕ и иностранных дипломатов. Отмечено также сокращение количества избирательных участков в России и повышенная нагрузка на оставшиеся пункты голосования, что вызвало недовольство среди определенной части молдавской диаспоры. Эти изменения, по мнению оппозиции, были мотивированы попыткой ограничить возможность голосования для избирателей с определенными политическими предпочтениями. Минирование моста через Днестр Молдавская полиция расследует анонимное сообщение о минировании моста через Днестр, который связывает Рыбницу и Резину. По информации Генерального комиссариата полиции, опубликованной в их Telegram-канале, звонок поступил в день выборов президента Молдавии, когда мостом пользовались многие жители непризнанного Приднестровья. «Поступил анонимный звонок с сообщением о том, что мост, соединяющий Рыбницу и Резину, заминирован», — сообщает Генеральный комиссариат полиции. В комиссариате также отметили, что считают это действие попыткой воспрепятствовать голосованию, но подчеркнули обязанность реагировать согласно протоколам для обеспечения безопасности. Полиция приняла все необходимые меры для проверки информации о минировании и обеспечения безопасности граждан. Было прекращено голосование избирателей из Приднестровья на участках в Варнице и Резине до их закрытия из-за поступивших по телефону угроз минирования. Полиция эвакуировала урны с бюллетенями с трех избирательных участков в Варнице после сообщения о минировании. После такого же сообщения о минировании прекращено движение транспорта из Приднестровья по мосту через Днестр между городами Рыбница и Резина, где открыты участки для приднестровцев. В Молдавии зафиксировали сотни нарушений на выборах президента Общественная организация Promo-LEX, занимающаяся наблюдением за выборами президента в Молдавии, сообщила о значительном количестве нарушений в ходе голосования. Согласно информации, размещенной на официальном сайте организации, было обработано 917 сообщений о возможных инцидентах, из которых 222 подтвердились. «Командой обработано 917 дел со статусом инцидента, из них — 222 подтвержденных инцидента», — говорится в сообщении Promo-LEX. В числе наиболее частых нарушений оказались незаконное размещение рекламных материалов, организованная перевозка избирателей, а также повреждение и неправомерное вмешательство в работу урн для голосования. По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, во втором туре выборов полиция также зафиксировала нарушения. Глава ЦИК Анжелика Караман уточнила, что «по данным полиции к этому времени зарегистрировано 191 нарушение», включая фотографирование бюллетеней и незаконный подвоз избирателей. Эти данные подчеркивают серьезность наблюдаемых проблем в ходе избирательного процесса. Кибератаки на систему регистрации избирателей Электронная система регистрации избирателей ЦИК Молдавии продолжает подвергаться кибератакам, что приводит к временным трудностям в обмене информацией о явке. Об этом сообщает Служба информационных технологий и кибербезопасности (СИТК) республики. За последние несколько часов регистрируются скоординированные кибератаки на инфраструктуру обмена данными системы регистрации избирателей. Атаки исходят из самых разных источников, расположенных в разных странах мира. Это приводит к временным трудностям в процессе получения информации с избирательных участков как внутри страны, так и за границей», — информирует пресс-служба ведомства. Его специалисты принимают защитные меры. Как проходило голосование в других странах Во втором туре президентских выборов Молдавии участвовало рекордное количество избирателей, проживающих за границей. По данным МИД Молдавии, более 300 тысяч молдаван, находящихся в других странах, отдали свои голоса, что является абсолютным рекордом по сравнению с предыдущими выборами. «Более 300 тыс. молдаван за рубежом проголосовали во втором туре президентских выборов, установив абсолютный рекорд», — сообщил МИД Молдавии в своем Telegram-канале. При этом в первом туре выборов, который проходил 20 октября, за границей проголосовали 240 тыс. человек. На этот раз избирательные участки были открыты в 37 странах, всего насчитывалось 231 избирательный участок. В некоторых странах, таких как Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция, молдавские избиратели впервые могли воспользоваться возможностью голосовать по почте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Молдавии завершились выборы президента. В первом туре, который прошел в октябре, ни один из кандидатов на выборах не смог набрать необходимое абсолютное большинство голосов. 3 ноября состоялся второй тур, где за пост главы страны боролись Майя Санду и Александр Стояногло. В этот раз выборы прошли с большим количеством нарушений, кибратаками и провокациями. Подробнее — в материале URA.RU. По данным ЦИК, Стояногло выиграл президентские выборы на территории Молдавии с результатом 51,19%, Санду получила 48,81%. Такие предварительные итоги опубликовала комиссия после обработки 100% протоколов. Также указано, что с учетом волеизъявления на зарубежных участках голоса разделились следующим образом: у Санду — 52,11%, у Стояногло — 47,89%. В целом за границей обработано 95,54% протоколов. Во втором туре выборов президента Молдавии, который прошел при высокой активности граждан, зарегистрирована явка в 54% — это значит, что проголосовало около 1,6 млн избирателей. О высокой активности населения сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК). Действующий президент Майя Санду и ее соперник, бывший генпрокурор Александр Стояногло, боролись за пост главы государства в условиях острой политической конкуренции. Наблюдение за выборами осуществляли более 2000 наблюдателей, включая представителей ОБСЕ и иностранных дипломатов. Отмечено также сокращение количества избирательных участков в России и повышенная нагрузка на оставшиеся пункты голосования, что вызвало недовольство среди определенной части молдавской диаспоры. Эти изменения, по мнению оппозиции, были мотивированы попыткой ограничить возможность голосования для избирателей с определенными политическими предпочтениями. Молдавская полиция расследует анонимное сообщение о минировании моста через Днестр, который связывает Рыбницу и Резину. По информации Генерального комиссариата полиции, опубликованной в их Telegram-канале, звонок поступил в день выборов президента Молдавии, когда мостом пользовались многие жители непризнанного Приднестровья. «Поступил анонимный звонок с сообщением о том, что мост, соединяющий Рыбницу и Резину, заминирован», — сообщает Генеральный комиссариат полиции. В комиссариате также отметили, что считают это действие попыткой воспрепятствовать голосованию, но подчеркнули обязанность реагировать согласно протоколам для обеспечения безопасности. Полиция приняла все необходимые меры для проверки информации о минировании и обеспечения безопасности граждан. Было прекращено голосование избирателей из Приднестровья на участках в Варнице и Резине до их закрытия из-за поступивших по телефону угроз минирования. Полиция эвакуировала урны с бюллетенями с трех избирательных участков в Варнице после сообщения о минировании. После такого же сообщения о минировании прекращено движение транспорта из Приднестровья по мосту через Днестр между городами Рыбница и Резина, где открыты участки для приднестровцев. Общественная организация Promo-LEX, занимающаяся наблюдением за выборами президента в Молдавии, сообщила о значительном количестве нарушений в ходе голосования. Согласно информации, размещенной на официальном сайте организации, было обработано 917 сообщений о возможных инцидентах, из которых 222 подтвердились. «Командой обработано 917 дел со статусом инцидента, из них — 222 подтвержденных инцидента», — говорится в сообщении Promo-LEX. В числе наиболее частых нарушений оказались незаконное размещение рекламных материалов, организованная перевозка избирателей, а также повреждение и неправомерное вмешательство в работу урн для голосования. По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии, во втором туре выборов полиция также зафиксировала нарушения. Глава ЦИК Анжелика Караман уточнила, что «по данным полиции к этому времени зарегистрировано 191 нарушение», включая фотографирование бюллетеней и незаконный подвоз избирателей. Эти данные подчеркивают серьезность наблюдаемых проблем в ходе избирательного процесса. Электронная система регистрации избирателей ЦИК Молдавии продолжает подвергаться кибератакам, что приводит к временным трудностям в обмене информацией о явке. Об этом сообщает Служба информационных технологий и кибербезопасности (СИТК) республики. За последние несколько часов регистрируются скоординированные кибератаки на инфраструктуру обмена данными системы регистрации избирателей. Атаки исходят из самых разных источников, расположенных в разных странах мира. Это приводит к временным трудностям в процессе получения информации с избирательных участков как внутри страны, так и за границей», — информирует пресс-служба ведомства. Его специалисты принимают защитные меры. Во втором туре президентских выборов Молдавии участвовало рекордное количество избирателей, проживающих за границей. По данным МИД Молдавии, более 300 тысяч молдаван, находящихся в других странах, отдали свои голоса, что является абсолютным рекордом по сравнению с предыдущими выборами. «Более 300 тыс. молдаван за рубежом проголосовали во втором туре президентских выборов, установив абсолютный рекорд», — сообщил МИД Молдавии в своем Telegram-канале. При этом в первом туре выборов, который проходил 20 октября, за границей проголосовали 240 тыс. человек. На этот раз избирательные участки были открыты в 37 странах, всего насчитывалось 231 избирательный участок. В некоторых странах, таких как Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция, молдавские избиратели впервые могли воспользоваться возможностью голосовать по почте.