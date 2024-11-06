Компании «Россети Урал» опубликовала фотографии своего снегоболотохода. Спецтехника энергетиков, направленная к месту обрыва линий электропередач в Березниковском округе Пермского края, безвылазно застряла.
«Машина завязла в условиях экстремального бездорожья. Сейчас персонал принимает меры по самостоятельному выходу машины на твердую почву. На помощь выдвинулись три специалиста Березниковских сетей на двух снегоходах», — пояснили в пресс-службе ПАО «Россети Урал».
Ранее из-за сильных снегопадов и штормового ветра сотни домовладений сразу в нескольких населенных пунктах на север Прикамья остались без света и воды. В рамках восстановительных работ для ликвидаций последствий ЧП решили задействовать снегоболотоход. Машина не смогла преодолеть раскисший глинистый берег, представляющий собой смесь грунта, снега, льда и воды.
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