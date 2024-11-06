06 ноября 2024

ПАО «Россети Урал» опубликовало фото застрявшего в снегах Березников болотохода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецтехника не смогла преодолеть снежную преграду
Спецтехника не смогла преодолеть снежную преграду Фото:

Компании «Россети Урал» опубликовала фотографии своего снегоболотохода. Спецтехника энергетиков, направленная к месту обрыва линий электропередач в Березниковском округе Пермского края, безвылазно застряла.

«Машина завязла в условиях экстремального бездорожья. Сейчас персонал принимает меры по самостоятельному выходу машины на твердую почву. На помощь выдвинулись три специалиста Березниковских сетей на двух снегоходах», — пояснили в пресс-службе ПАО «Россети Урал».

Ранее из-за сильных снегопадов и штормового ветра сотни домовладений сразу в нескольких населенных пунктах на север Прикамья остались без света и воды. В рамках восстановительных работ для ликвидаций последствий ЧП решили задействовать снегоболотоход. Машина не смогла преодолеть раскисший глинистый берег, представляющий собой смесь грунта, снега, льда и воды.

Снегоболотоход завяз в условиях экстремального бездорожья
Снегоболотоход завяз в условиях экстремального бездорожья
Фото:

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Компании «Россети Урал» опубликовала фотографии своего снегоболотохода. Спецтехника энергетиков, направленная к месту обрыва линий электропередач в Березниковском округе Пермского края, безвылазно застряла. «Машина завязла в условиях экстремального бездорожья. Сейчас персонал принимает меры по самостоятельному выходу машины на твердую почву. На помощь выдвинулись три специалиста Березниковских сетей на двух снегоходах», — пояснили в пресс-службе ПАО «Россети Урал». Ранее из-за сильных снегопадов и штормового ветра сотни домовладений сразу в нескольких населенных пунктах на север Прикамья остались без света и воды. В рамках восстановительных работ для ликвидаций последствий ЧП решили задействовать снегоболотоход. Машина не смогла преодолеть раскисший глинистый берег, представляющий собой смесь грунта, снега, льда и воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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