В Челябинске загорелся огромный склад с пластиком. Фото

07 ноября 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

В Челябинске на улице линейной в ночь на 7 ноября загорелся большой склад с пластиковыми трубами и сырьем. Подробности тушения пожара рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «На улице Линейная загорелся склад с сырьем и готовой продукцией (пластиковые трубы). Возгорание ликвидировано на площади 170 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ведомства. Огнеборцы прибыли на место уже через три минуты и очень быстро потушили пожар. Благодаря этому удалось предотвратить крупный материальный ущерб. Также в пресс-службе регионального МЧС отметили, что пострадавших в ЧП не было. Причину возгорания установят сотрудники отдела дознания.