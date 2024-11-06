06 ноября 2024

В Челябинске загорелся огромный склад с пластиком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Пожар ликвидирован на площади 170 квадратных метров Фото:

В Челябинске на улице линейной в ночь на 7 ноября загорелся большой склад с пластиковыми трубами и сырьем. Подробности тушения пожара рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«На улице Линейная загорелся склад с сырьем и готовой продукцией (пластиковые трубы). Возгорание ликвидировано на площади 170 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Огнеборцы прибыли на место уже через три минуты и очень быстро потушили пожар. Благодаря этому удалось предотвратить крупный материальный ущерб. Также в пресс-службе регионального МЧС отметили, что пострадавших в ЧП не было. Причину возгорания установят сотрудники отдела дознания.

Ночью в Челябинске загорелся большой склад
Ночью в Челябинске загорелся большой склад
Здесь хранились готовые пластиковые трубы и сырье
Здесь хранились готовые пластиковые трубы и сырье
Огнеборцы прибыли на место уже через три минуты
Огнеборцы прибыли на место уже через три минуты
Пожарные оперативно справились с возгоранием
Пожарные оперативно справились с возгоранием
Большого ущерба и жертв удалось избежать
Большого ущерба и жертв удалось избежать

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В Челябинске на улице линейной в ночь на 7 ноября загорелся большой склад с пластиковыми трубами и сырьем. Подробности тушения пожара рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «На улице Линейная загорелся склад с сырьем и готовой продукцией (пластиковые трубы). Возгорание ликвидировано на площади 170 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ведомства. Огнеборцы прибыли на место уже через три минуты и очень быстро потушили пожар. Благодаря этому удалось предотвратить крупный материальный ущерб. Также в пресс-службе регионального МЧС отметили, что пострадавших в ЧП не было. Причину возгорания установят сотрудники отдела дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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