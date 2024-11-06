В Челябинске на улице линейной в ночь на 7 ноября загорелся большой склад с пластиковыми трубами и сырьем. Подробности тушения пожара рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
«На улице Линейная загорелся склад с сырьем и готовой продукцией (пластиковые трубы). Возгорание ликвидировано на площади 170 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Огнеборцы прибыли на место уже через три минуты и очень быстро потушили пожар. Благодаря этому удалось предотвратить крупный материальный ущерб. Также в пресс-службе регионального МЧС отметили, что пострадавших в ЧП не было. Причину возгорания установят сотрудники отдела дознания.
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