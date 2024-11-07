В Березниках водозабор «Извер» запустят от резервных источников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запустить водозабор «Извер» в Березниках пока не удается
Запустить водозабор «Извер» в Березниках пока не удается Фото:

Водозабор «Извер» в Березниках запустят от резервных источников питания. Сейчас районы, которые зависят от его работы, остаются без воды.

«Сегодня планируется запуск „Извера“ от резервных источников питания до момента полного восстановления электроснабжения. „БВК“ и энергетики прорабатывают варианты и технические решения, обсудили дальнейшие планы по расчистке охранных зон ЛЭП. Обследование территории будет продолжено с помощью БПЛА», — сообщили в городской администрации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках из-за непогоды перестал работать водозабор «Извер». В результате аварии сотни людей остались без водоснабжения. Детские сады временно закрыты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водозабор «Извер» в Березниках запустят от резервных источников питания. Сейчас районы, которые зависят от его работы, остаются без воды. «Сегодня планируется запуск „Извера“ от резервных источников питания до момента полного восстановления электроснабжения. „БВК“ и энергетики прорабатывают варианты и технические решения, обсудили дальнейшие планы по расчистке охранных зон ЛЭП. Обследование территории будет продолжено с помощью БПЛА», — сообщили в городской администрации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках из-за непогоды перестал работать водозабор «Извер». В результате аварии сотни людей остались без водоснабжения. Детские сады временно закрыты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...