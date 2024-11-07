В Березниках водозабор «Извер» запустят от резервных источников

Водозабор «Извер» в Березниках запустят от резервных источников питания. Сейчас районы, которые зависят от его работы, остаются без воды.
«Сегодня планируется запуск „Извера“ от резервных источников питания до момента полного восстановления электроснабжения. „БВК“ и энергетики прорабатывают варианты и технические решения, обсудили дальнейшие планы по расчистке охранных зон ЛЭП. Обследование территории будет продолжено с помощью БПЛА», — сообщили в городской администрации.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках из-за непогоды перестал работать водозабор «Извер». В результате аварии сотни людей остались без водоснабжения. Детские сады временно закрыты.
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