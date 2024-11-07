Машинист пермской электрички умер в туалете

В Перми скончался машинист электропоезда. Тело мужчины без признаков жизни обнаружили в туалете. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда Пермского края.
«07 ноября 2024 года машинист электровоза Эксплуатационного локомотивного депо Пермь-Сортировочная обнаружен в туалетной комнате без признаков жизни», — сказано в сообщении. Инспекция проводит проверку.
В ведомстве добавили, что для выяснения причин смерти работника специалисты инспекции проверяют документы. Если причиной станет нарушение трудового законодательства, примут меры административного характера. Если выясниться, что смерть наступила из-за несчастного случая, дело направят в следственный комитет.
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