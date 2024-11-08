08 ноября 2024

В общественном совете Сургута выбрали нового главу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост заняла Галина Патракова
Пост заняла Галина Патракова Фото:

Главой общественного совета Сургута стала Галина Патракова. Ее практически единогласно на последнем заседании выбрали члены организации. О событии в соцсети сообщил глава города Максим Слепов.

«Первое заседание Общественного совета города в обновлённом составе. Новым председателем совета почти единогласно избрали Галину Патракову». — сообщил Слепов в своем telegram-канале. Он отметил, что ее знают многие жители города и ценят за активную позицию и лидерские качества.

Также организация пополнилась новыми участниками. В ее состав вошли представители молодежи, ветераны СВО, активные горожане и старожилы Сургута.

Предыдущий руководитель организации — Любовь Андриади, возглавляет правление профсоюзов города. Также она входила в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Сургута.

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Главой общественного совета Сургута стала Галина Патракова. Ее практически единогласно на последнем заседании выбрали члены организации. О событии в соцсети сообщил глава города Максим Слепов. «Первое заседание Общественного совета города в обновлённом составе. Новым председателем совета почти единогласно избрали Галину Патракову». — сообщил Слепов в своем telegram-канале. Он отметил, что ее знают многие жители города и ценят за активную позицию и лидерские качества. Также организация пополнилась новыми участниками. В ее состав вошли представители молодежи, ветераны СВО, активные горожане и старожилы Сургута. Предыдущий руководитель организации — Любовь Андриади, возглавляет правление профсоюзов города. Также она входила в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Сургута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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