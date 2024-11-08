В общественном совете Сургута выбрали нового главу

Главой общественного совета Сургута стала Галина Патракова. Ее практически единогласно на последнем заседании выбрали члены организации. О событии в соцсети сообщил глава города Максим Слепов.
«Первое заседание Общественного совета города в обновлённом составе. Новым председателем совета почти единогласно избрали Галину Патракову». — сообщил Слепов в своем telegram-канале. Он отметил, что ее знают многие жители города и ценят за активную позицию и лидерские качества.
Также организация пополнилась новыми участниками. В ее состав вошли представители молодежи, ветераны СВО, активные горожане и старожилы Сургута.
Предыдущий руководитель организации — Любовь Андриади, возглавляет правление профсоюзов города. Также она входила в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на пост главы Сургута.
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