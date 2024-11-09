09 ноября 2024

В Ханты-Мансийске пожарные спасли из огня 5 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники МЧС спасли югорчан из пожара на 8-9 этаже
Сотрудники МЧС спасли югорчан из пожара на 8-9 этаже Фото:

В Ханты-Мансийске ночью на 8-9 этаже произошло возгорание балкона и фасада многоквартирного дома по улице Рознина. Пожарные смогли оперативно ликвидировать горение и спасти из огненного плена пять человек.

«Происходило открытое горение балкона на 8-9 этаже. Огонь распространялся по фасаду здания на вышележащие этажи… Площадь пожара составила 57 квадратных метров. В результате пожара огнеборцы спасли четыре человека, один человек пострадал», — написано в telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работали 24 пожарных и семь единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания.

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В Ханты-Мансийске ночью на 8-9 этаже произошло возгорание балкона и фасада многоквартирного дома по улице Рознина. Пожарные смогли оперативно ликвидировать горение и спасти из огненного плена пять человек. «Происходило открытое горение балкона на 8-9 этаже. Огонь распространялся по фасаду здания на вышележащие этажи… Площадь пожара составила 57 квадратных метров. В результате пожара огнеборцы спасли четыре человека, один человек пострадал», — написано в telegram-канале ведомства. На месте происшествия работали 24 пожарных и семь единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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