В Ханты-Мансийске пожарные спасли из огня 5 человек

Сотрудники МЧС спасли югорчан из пожара на 8-9 этаже
В Ханты-Мансийске ночью на 8-9 этаже произошло возгорание балкона и фасада многоквартирного дома по улице Рознина. Пожарные смогли оперативно ликвидировать горение и спасти из огненного плена пять человек.
«Происходило открытое горение балкона на 8-9 этаже. Огонь распространялся по фасаду здания на вышележащие этажи… Площадь пожара составила 57 квадратных метров. В результате пожара огнеборцы спасли четыре человека, один человек пострадал», — написано в telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работали 24 пожарных и семь единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания.
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