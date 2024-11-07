07 ноября 2024

Напавшего на школу в Челябинской области мужчину не будут заключать под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с партактивом ЕР. Кунашакский район. Челябинск., светофор, кунашак
Накануне в Кунашаке неадекват проник в школу Фото:
новость из сюжета
Нападение психически больного на школу в Кунашаке

Напавшего на школу в селе Кунашак Челябинской области психбольного мужчину не будут заключать под стражу из-за тяжелого заболевания. Об этом URA.RU 8 ноября сообщил источник.

«Мужчину, который накануне проник в школу в Кунашаке, не будут брать под стражу. По причине, что он страдает тяжелой формой психического заболевания», — сообщил URA.RU источник.

В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области обещали уточнить информацию. Ответ будет опубликован после получения.

Утром 7 ноября в здание начальной школы села Кунашак проник психически больной мужчина. В столовой у поваров он попытался выхватить нож. Детей в это время в столовой не было. Повара успели выбежать из помещения, дверь в столовую заблокировал учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров. Охранник увидел происходящее по монитору и нажал тревожную кнопку. В результате ЧП никто не пострадал.

Накануне нападения родственники пытались пристроить мужчину в один из психоневрологических диспансеров области, но им отказали, сообщил URA.RU источник. Данный факт может указывать на то, что состояние мужчины давно вызвало опасение у его родственников.

По факту нападения на школу в Кунашаке возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 (приготовление к преступлению) и части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщила пресс-служба регионального СУ СК. Установление всех обстоятельств ЧП продолжается.

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Напавшего на школу в селе Кунашак Челябинской области психбольного мужчину не будут заключать под стражу из-за тяжелого заболевания. Об этом URA.RU 8 ноября сообщил источник. «Мужчину, который накануне проник в школу в Кунашаке, не будут брать под стражу. По причине, что он страдает тяжелой формой психического заболевания», — сообщил URA.RU источник. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области обещали уточнить информацию. Ответ будет опубликован после получения. Утром 7 ноября в здание начальной школы села Кунашак проник психически больной мужчина. В столовой у поваров он попытался выхватить нож. Детей в это время в столовой не было. Повара успели выбежать из помещения, дверь в столовую заблокировал учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров. Охранник увидел происходящее по монитору и нажал тревожную кнопку. В результате ЧП никто не пострадал. Накануне нападения родственники пытались пристроить мужчину в один из психоневрологических диспансеров области, но им отказали, сообщил URA.RU источник. Данный факт может указывать на то, что состояние мужчины давно вызвало опасение у его родственников. По факту нападения на школу в Кунашаке возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 (приготовление к преступлению) и части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщила пресс-служба регионального СУ СК. Установление всех обстоятельств ЧП продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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