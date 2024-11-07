Напавшего на школу в Челябинской области мужчину не будут заключать под стражу

08 ноября 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Накануне в Кунашаке неадекват проник в школу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Нападение психически больного на школу в Кунашаке Напавшего на школу в селе Кунашак Челябинской области психбольного мужчину не будут заключать под стражу из-за тяжелого заболевания. Об этом URA.RU 8 ноября сообщил источник. «Мужчину, который накануне проник в школу в Кунашаке, не будут брать под стражу. По причине, что он страдает тяжелой формой психического заболевания», — сообщил URA.RU источник. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области обещали уточнить информацию. Ответ будет опубликован после получения. Утром 7 ноября в здание начальной школы села Кунашак проник психически больной мужчина. В столовой у поваров он попытался выхватить нож. Детей в это время в столовой не было. Повара успели выбежать из помещения, дверь в столовую заблокировал учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров. Охранник увидел происходящее по монитору и нажал тревожную кнопку. В результате ЧП никто не пострадал. Накануне нападения родственники пытались пристроить мужчину в один из психоневрологических диспансеров области, но им отказали, сообщил URA.RU источник. Данный факт может указывать на то, что состояние мужчины давно вызвало опасение у его родственников. По факту нападения на школу в Кунашаке возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 (приготовление к преступлению) и части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщила пресс-служба регионального СУ СК. Установление всех обстоятельств ЧП продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Напавшего на школу в селе Кунашак Челябинской области психбольного мужчину не будут заключать под стражу из-за тяжелого заболевания. Об этом URA.RU 8 ноября сообщил источник. «Мужчину, который накануне проник в школу в Кунашаке, не будут брать под стражу. По причине, что он страдает тяжелой формой психического заболевания», — сообщил URA.RU источник. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области обещали уточнить информацию. Ответ будет опубликован после получения. Утром 7 ноября в здание начальной школы села Кунашак проник психически больной мужчина. В столовой у поваров он попытался выхватить нож. Детей в это время в столовой не было. Повара успели выбежать из помещения, дверь в столовую заблокировал учитель труда и физической культуры Валерий Мухамедьяров. Охранник увидел происходящее по монитору и нажал тревожную кнопку. В результате ЧП никто не пострадал. Накануне нападения родственники пытались пристроить мужчину в один из психоневрологических диспансеров области, но им отказали, сообщил URA.RU источник. Данный факт может указывать на то, что состояние мужчины давно вызвало опасение у его родственников. По факту нападения на школу в Кунашаке возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 (приготовление к преступлению) и части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщила пресс-служба регионального СУ СК. Установление всех обстоятельств ЧП продолжается.