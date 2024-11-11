В центре Челябинска из-за потопов в подвале жители неделями сидят без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, кран, кошка, вода, водопровод, кот
В доме по неделям отсутствует вода Фото:

Жители дома №82 по улице Елькина в Челябинске от двух дней до недели сидят без воды из-за потопа канализации в подвале. В пресс-службе региональной жилинспекции рассказали URA.RU, какие меры будут предприняты для того, чтобы вернуть людям воду.

«Наш дом по Елькина, 82, от двух дней до недели сидит без воды из-за потопа канализации подвале. На жалобы приезжает управляющая компания и перекрывает воду. Водоканал не реагирует. Помогите, в доме неделями нет питьевой воды», — сообщил URA.RU челябинец.

Как рассказали URA.RU в пресс-службе региональной жилинспекции, сообщение от челябинца поступило 8 ноября. Дом отключен от водоснабжения для того, чтобы вода из подвала не затопила жителей первых этажей.

«В связи с затоплением подвала для исключения затопления помещений собственников было произведено аварийное отключение водоснабжения. В настоящий момент на сетях ведутся работы по устранению аварийной ситуации», — уточнили в пресс-службе ГЖИ. По последним данным, водоснабжение жителям дома восстановлено.

В пресс-службе ведомства добавили, что по данным управляющей компании, дом топит со стороны наружных сетей водоотведения. ГЖИ уже направляла водоканалу предостережение для принятия мер, сотрудники УК устраняют потоп с этого направления. Уже завтра, 12 ноября, специалисты жилинспекции направят туда проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

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Жители дома №82 по улице Елькина в Челябинске от двух дней до недели сидят без воды из-за потопа канализации в подвале. В пресс-службе региональной жилинспекции рассказали URA.RU, какие меры будут предприняты для того, чтобы вернуть людям воду. «Наш дом по Елькина, 82, от двух дней до недели сидит без воды из-за потопа канализации подвале. На жалобы приезжает управляющая компания и перекрывает воду. Водоканал не реагирует. Помогите, в доме неделями нет питьевой воды», — сообщил URA.RU челябинец. Как рассказали URA.RU в пресс-службе региональной жилинспекции, сообщение от челябинца поступило 8 ноября. Дом отключен от водоснабжения для того, чтобы вода из подвала не затопила жителей первых этажей. «В связи с затоплением подвала для исключения затопления помещений собственников было произведено аварийное отключение водоснабжения. В настоящий момент на сетях ведутся работы по устранению аварийной ситуации», — уточнили в пресс-службе ГЖИ. По последним данным, водоснабжение жителям дома восстановлено. В пресс-службе ведомства добавили, что по данным управляющей компании, дом топит со стороны наружных сетей водоотведения. ГЖИ уже направляла водоканалу предостережение для принятия мер, сотрудники УК устраняют потоп с этого направления. Уже завтра, 12 ноября, специалисты жилинспекции направят туда проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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