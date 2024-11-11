Депутаты дали срок чиновникам на ремонт дорог в Пермском районе

Депутаты в Пермском округе поручили мэрии отремонтировать дороги
© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги в муниципалитете должны быть приведены в нормативное состояние до 15 ноября
Дороги в муниципалитете должны быть приведены в нормативное состояние до 15 ноября Фото:

В Пермском муниципальном округе до 15 ноября в нормативное состояние должны быть приведены дороги в поселке Горный и деревне Мостовая. Такой срок поставили сотрудникам администрации муниципальные депутаты, следует из решения думы (имеется в распоряжении URA.RU).

«Рекомендовать администрации Пермского муниципального округа Пермского края в срок до 15 ноября 2024 года: привести в нормативное состояние автомобильные дороги по улицам Бирюзовая, Пейзажная, Физкультурная, Земляничная (от ул. Лямина до ул. Бирюзовая) в пос. Горный Пермского муниципального округа, по улице Сосновая в д. Мостовая Пермского муниципального округа», — сказано в документе представительного органа власти.

Также чиновникам рекомендовано «принять меры» по приведению в нормативное состояние участка автодороги «Лобаново — Насадка». В 2022 году власти Пермского округа отремонтировали три участка указанной дороги, состояние которой не раз вызывало недовольство жителей окрестных населенных пунктов.

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В Пермском муниципальном округе до 15 ноября в нормативное состояние должны быть приведены дороги в поселке Горный и деревне Мостовая. Такой срок поставили сотрудникам администрации муниципальные депутаты, следует из решения думы (имеется в распоряжении URA.RU). «Рекомендовать администрации Пермского муниципального округа Пермского края в срок до 15 ноября 2024 года: привести в нормативное состояние автомобильные дороги по улицам Бирюзовая, Пейзажная, Физкультурная, Земляничная (от ул. Лямина до ул. Бирюзовая) в пос. Горный Пермского муниципального округа, по улице Сосновая в д. Мостовая Пермского муниципального округа», — сказано в документе представительного органа власти. Также чиновникам рекомендовано «принять меры» по приведению в нормативное состояние участка автодороги «Лобаново — Насадка». В 2022 году власти Пермского округа отремонтировали три участка указанной дороги, состояние которой не раз вызывало недовольство жителей окрестных населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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