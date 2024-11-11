Депутаты дали срок чиновникам на ремонт дорог в Пермском районе

В Пермском муниципальном округе до 15 ноября в нормативное состояние должны быть приведены дороги в поселке Горный и деревне Мостовая. Такой срок поставили сотрудникам администрации муниципальные депутаты, следует из решения думы (имеется в распоряжении URA.RU).
«Рекомендовать администрации Пермского муниципального округа Пермского края в срок до 15 ноября 2024 года: привести в нормативное состояние автомобильные дороги по улицам Бирюзовая, Пейзажная, Физкультурная, Земляничная (от ул. Лямина до ул. Бирюзовая) в пос. Горный Пермского муниципального округа, по улице Сосновая в д. Мостовая Пермского муниципального округа», — сказано в документе представительного органа власти.
Также чиновникам рекомендовано «принять меры» по приведению в нормативное состояние участка автодороги «Лобаново — Насадка». В 2022 году власти Пермского округа отремонтировали три участка указанной дороги, состояние которой не раз вызывало недовольство жителей окрестных населенных пунктов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!