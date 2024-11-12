Власти Екатеринбурга поменяли правила приватизации в споре с прокуратурой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поправки в положении о приватизации помогут екатеринбургским застройщикам
Поправки в положении о приватизации помогут екатеринбургским застройщикам Фото:

Дума Екатеринбурга с подачи мэрии поменяла правила приватизации муниципального имущества. Вопрос обсуждался на заседании 12 ноября, передает корреспондент URA.RU. По данным агентства, прокуратура выступала против.

«В действующей редакции у нас существует формулировка, что не допускается приватизация жилых помещений, право на которые оспаривается в судебном порядке. И в новую редакцию мы вносим еще два основания, по которым не допускается приватизация, — это жилые помещения, в отношении которых имеются аресты, наложены ограничительные меры по распоряжению и запрет, соответственно, на регистрацию перехода права собственности. И также мы хотим дополнить данный проект условием о том, что не допускается приватизация жилых помещений, которые не относятся к объектам муниципального жилищного фонда», — объяснила депутатам начальник департамента жилищной политики Екатерина Галышева.

Источник URA.RU, близкий к муниципальной власти, отмечает, что «прокуратура на этапе согласования документа выражала протест». «Консультации по этому поводу продолжатся, в целом вопрос урегулирован», — передал собеседник.

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Дума Екатеринбурга с подачи мэрии поменяла правила приватизации муниципального имущества. Вопрос обсуждался на заседании 12 ноября, передает корреспондент URA.RU. По данным агентства, прокуратура выступала против. «В действующей редакции у нас существует формулировка, что не допускается приватизация жилых помещений, право на которые оспаривается в судебном порядке. И в новую редакцию мы вносим еще два основания, по которым не допускается приватизация, — это жилые помещения, в отношении которых имеются аресты, наложены ограничительные меры по распоряжению и запрет, соответственно, на регистрацию перехода права собственности. И также мы хотим дополнить данный проект условием о том, что не допускается приватизация жилых помещений, которые не относятся к объектам муниципального жилищного фонда», — объяснила депутатам начальник департамента жилищной политики Екатерина Галышева. Источник URA.RU, близкий к муниципальной власти, отмечает, что «прокуратура на этапе согласования документа выражала протест». «Консультации по этому поводу продолжатся, в целом вопрос урегулирован», — передал собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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