Власти Екатеринбурга поменяли правила приватизации в споре с прокуратурой

Дума Екатеринбурга с подачи мэрии поменяла правила приватизации муниципального имущества. Вопрос обсуждался на заседании 12 ноября, передает корреспондент URA.RU. По данным агентства, прокуратура выступала против.
«В действующей редакции у нас существует формулировка, что не допускается приватизация жилых помещений, право на которые оспаривается в судебном порядке. И в новую редакцию мы вносим еще два основания, по которым не допускается приватизация, — это жилые помещения, в отношении которых имеются аресты, наложены ограничительные меры по распоряжению и запрет, соответственно, на регистрацию перехода права собственности. И также мы хотим дополнить данный проект условием о том, что не допускается приватизация жилых помещений, которые не относятся к объектам муниципального жилищного фонда», — объяснила депутатам начальник департамента жилищной политики Екатерина Галышева.
Источник URA.RU, близкий к муниципальной власти, отмечает, что «прокуратура на этапе согласования документа выражала протест». «Консультации по этому поводу продолжатся, в целом вопрос урегулирован», — передал собеседник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!