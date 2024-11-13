В Пермском крае закрыли единственную школу, где преподавали на марийском языке

В деревне Васькино Суксунского округа Пермского края прекратила работу школа, где учащиеся занимались на марийском языке. Сейчас детей закрывшейся школы возят за 13 километров в соседний населенный пункт — Сызгань. Причиной закрытия образовательного учреждения стала нехватка педагогов и детей.
«Современная начальная школа-детсад на 68 учеников и 27 дошколят в Васькино закрыта. Причина — нехватка педагогов и детей. Учеников школы возят в Сызгань. Туда же перевезли оборудование и мебель», — пишет Properm.
Школа для обучения на марийском языке открылась в Васькино в 2014 году. В администрации Суксунского округа поясняют, что последнее время в ней обучалось 17 человек, а детский сад посещало семеро детей. В текущем году васькинскую школу присоединили к МАОУ «Сызганская основная общеобразовательная школа-детский сад». Подвоз детей в образовательное учреждение осуществляется школьным автобусом, отмечают чиновники.
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