В Пермском крае закрыли единственную школу, где преподавали на марийском языке

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Школа в Васькино закрылась, спустя 10 лет после открытия
Школа в Васькино закрылась, спустя 10 лет после открытия Фото:

В деревне Васькино Суксунского округа Пермского края прекратила работу школа, где учащиеся занимались на марийском языке. Сейчас детей закрывшейся школы возят за 13 километров в соседний населенный пункт — Сызгань. Причиной закрытия образовательного учреждения стала нехватка педагогов и детей.

«Современная начальная школа-детсад на 68 учеников и 27 дошколят в Васькино закрыта. Причина — нехватка педагогов и детей. Учеников школы возят в Сызгань. Туда же перевезли оборудование и мебель», — пишет Properm.

Школа для обучения на марийском языке открылась в Васькино в 2014 году. В администрации Суксунского округа поясняют, что последнее время в ней обучалось 17 человек, а детский сад посещало семеро детей. В текущем году васькинскую школу присоединили к МАОУ «Сызганская основная общеобразовательная школа-детский сад». Подвоз детей в образовательное учреждение осуществляется школьным автобусом, отмечают чиновники.

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В деревне Васькино Суксунского округа Пермского края прекратила работу школа, где учащиеся занимались на марийском языке. Сейчас детей закрывшейся школы возят за 13 километров в соседний населенный пункт — Сызгань. Причиной закрытия образовательного учреждения стала нехватка педагогов и детей. «Современная начальная школа-детсад на 68 учеников и 27 дошколят в Васькино закрыта. Причина — нехватка педагогов и детей. Учеников школы возят в Сызгань. Туда же перевезли оборудование и мебель», — пишет Properm. Школа для обучения на марийском языке открылась в Васькино в 2014 году. В администрации Суксунского округа поясняют, что последнее время в ней обучалось 17 человек, а детский сад посещало семеро детей. В текущем году васькинскую школу присоединили к МАОУ «Сызганская основная общеобразовательная школа-детский сад». Подвоз детей в образовательное учреждение осуществляется школьным автобусом, отмечают чиновники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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