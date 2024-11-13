Бензин в Пермском крае стал дороже

В Пермском крае выросли цены на бензин и дизельное топливо. В среднем бензин стоит на АЗС 59,26 рубля, тогда как неделе ранее цена была 59,12 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росстата.
«С 6 по 11 ноября 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 63 субъектах Российской Федерации», — отмечают в Росстате. В Пермском крае АИ-92 теперь стоит — 53,83 рубля (+9 копеек), АИ-95 — 58,45 рубля (+11 копеек), АИ-98 и выше — 81,24 рубля (+40 копеек). За литр дизельного топлива придется отдать 68,36 рубля, что на 29 копеек больше, чем неделей ранее.
В Прикамье топливо дорожает уже много месяцев. Снижение цен на бензин на прошлой неделе в России зафиксировали на АЗС Дагестана и Карелии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!