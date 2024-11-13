13 ноября 2024

Бензин в Пермском крае стал дороже

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензин становится все дороже
Бензин становится все дороже Фото:

В Пермском крае выросли цены на бензин и дизельное топливо. В среднем бензин стоит на АЗС 59,26 рубля, тогда как неделе ранее цена была 59,12 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росстата.

«С 6 по 11 ноября 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 63 субъектах Российской Федерации», — отмечают в Росстате. В Пермском крае АИ-92 теперь стоит — 53,83 рубля (+9 копеек), АИ-95 — 58,45 рубля (+11 копеек), АИ-98 и выше — 81,24 рубля (+40 копеек). За литр дизельного топлива придется отдать 68,36 рубля, что на 29 копеек больше, чем неделей ранее.

В Прикамье топливо дорожает уже много месяцев. Снижение цен на бензин на прошлой неделе в России зафиксировали на АЗС Дагестана и Карелии.

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В Пермском крае выросли цены на бензин и дизельное топливо. В среднем бензин стоит на АЗС 59,26 рубля, тогда как неделе ранее цена была 59,12 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росстата. «С 6 по 11 ноября 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 63 субъектах Российской Федерации», — отмечают в Росстате. В Пермском крае АИ-92 теперь стоит — 53,83 рубля (+9 копеек), АИ-95 — 58,45 рубля (+11 копеек), АИ-98 и выше — 81,24 рубля (+40 копеек). За литр дизельного топлива придется отдать 68,36 рубля, что на 29 копеек больше, чем неделей ранее. В Прикамье топливо дорожает уже много месяцев. Снижение цен на бензин на прошлой неделе в России зафиксировали на АЗС Дагестана и Карелии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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