Министр экологии Челябинской области избавился от приставки «и.о.»

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Игорь Гилев стал министром экологии
Игорь Гилев стал министром экологии Фото:

Игорь Гилев назначен министром экологии Челябинской области. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении Игоря Гилева министром экологии Челябинской области. С марта 2020 года Игорь Гилев занимал должность первого заместителя министра экологии, а с сентября 2024 года руководил министерством в статусе исполняющего обязанности», — сообщили в пресс-службе.

Гилев стал и. о . министра после того, как ушел на заслуженный отдых действующий руководитель ведомства Сергей Лихачев. В настоящее время Лихачев занимает должность проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

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Игорь Гилев назначен министром экологии Челябинской области. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении Игоря Гилева министром экологии Челябинской области. С марта 2020 года Игорь Гилев занимал должность первого заместителя министра экологии, а с сентября 2024 года руководил министерством в статусе исполняющего обязанности», — сообщили в пресс-службе. Гилев стал и. о . министра после того, как ушел на заслуженный отдых действующий руководитель ведомства Сергей Лихачев. В настоящее время Лихачев занимает должность проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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