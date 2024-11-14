Министр экологии Челябинской области избавился от приставки «и.о.»

Игорь Гилев назначен министром экологии Челябинской области. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о назначении Игоря Гилева министром экологии Челябинской области. С марта 2020 года Игорь Гилев занимал должность первого заместителя министра экологии, а с сентября 2024 года руководил министерством в статусе исполняющего обязанности», — сообщили в пресс-службе.
Гилев стал и. о . министра после того, как ушел на заслуженный отдых действующий руководитель ведомства Сергей Лихачев. В настоящее время Лихачев занимает должность проректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.
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