Челябинский губернатор Текслер назначил временного министра экологии

Игорь Гилев стал и. о. главы минэкологии Челябинской области

Игорь Гилев в перспективе станет полноправным министром экологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Первый замминистра экологии Челябинской области Игорь Гилев временно возглавил ведомство после отставки его руководителя Сергея Лихачева. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Исполняющим обязанности министра экологии Челябинской области назначен первый замминистра экологии региона Игорь Гилев. Решение опубликовано в постановлении губернатора от 11.09.2024 №275. В министерстве он работал с марта 2020 года», — пояснили 11 сентября URA.RU в пресс-службе минэкологии

Гилев родился в Норильске, где и начинал свой трудовой путь. Работал также в Москве, Красноярске, занимая руководящие посты на промышленных предприятиях, в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Его предшественник уволился накануне, поскольку возраст не позволял в очередной раз продлить с ним контракт как с государственным служащим. Сергей Лихачев будет работать проректором педагогического университета (ЮУрГГПУ).