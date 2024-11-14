Снять жилье на Новый год в Челябинске можно в среднем за четыре тысячи рублей

Поездка в Челябинск на двоих на двое суток обойдется жителям России в 52 тысячи 200 рублей. Чтобы добраться до города, туристы потратят на перелет в среднем 11 тысяч 200 рублей, а аренда квартиры в мегаполисе в среднем составит 3 тысячи 700 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествие» и «Купибилет».
«Стоимость путешествия в Челябинск на Новый год, а именно поездка на двоих (билеты в обе стороны и проживание в посуточной квартире на двое суток) будет стоить 52,2 тысячи рублей. За билет на самолет россияне в среднем заплатят 11 тысяч 200 рублей, а аренда жилья будет стоить 3 тысячи 700 рублей», — сообщили в пресс-службе.
При этом наиболее востребованным направлением на Новый год стал Санкт-Петербург. В среднем с учетом авиаперелета и двухдневного проживания россияне потратят на поездку в Северную столицу почти столько же, что и в Челябинск — 53 тысячи 400 рублей за двоих человек. В целом по России самым большим спросом также пользуются поездки на Новый год в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Екатеринбург.
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