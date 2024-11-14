Снять жилье на Новый год в Челябинске можно в среднем за четыре тысячи рублей

Новогоднее путешествие в Челябинск обойдется россиянам в 52 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За билет на самолет до Челябинска россияне в среднем заплатят 11 тысяч 200 рублей
За билет на самолет до Челябинска россияне в среднем заплатят 11 тысяч 200 рублей Фото:

Поездка в Челябинск на двоих на двое суток обойдется жителям России в 52 тысячи 200 рублей. Чтобы добраться до города, туристы потратят на перелет в среднем 11 тысяч 200 рублей, а аренда квартиры в мегаполисе в среднем составит 3 тысячи 700 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествие» и «Купибилет».

«Стоимость путешествия в Челябинск на Новый год, а именно поездка на двоих (билеты в обе стороны и проживание в посуточной квартире на двое суток) будет стоить 52,2 тысячи рублей. За билет на самолет россияне в среднем заплатят 11 тысяч 200 рублей, а аренда жилья будет стоить 3 тысячи 700 рублей», — сообщили в пресс-службе.

При этом наиболее востребованным направлением на Новый год стал Санкт-Петербург. В среднем с учетом авиаперелета и двухдневного проживания россияне потратят на поездку в Северную столицу почти столько же, что и в Челябинск — 53 тысячи 400 рублей за двоих человек. В целом по России самым большим спросом также пользуются поездки на Новый год в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Екатеринбург.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поездка в Челябинск на двоих на двое суток обойдется жителям России в 52 тысячи 200 рублей. Чтобы добраться до города, туристы потратят на перелет в среднем 11 тысяч 200 рублей, а аренда квартиры в мегаполисе в среднем составит 3 тысячи 700 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Путешествие» и «Купибилет». «Стоимость путешествия в Челябинск на Новый год, а именно поездка на двоих (билеты в обе стороны и проживание в посуточной квартире на двое суток) будет стоить 52,2 тысячи рублей. За билет на самолет россияне в среднем заплатят 11 тысяч 200 рублей, а аренда жилья будет стоить 3 тысячи 700 рублей», — сообщили в пресс-службе. При этом наиболее востребованным направлением на Новый год стал Санкт-Петербург. В среднем с учетом авиаперелета и двухдневного проживания россияне потратят на поездку в Северную столицу почти столько же, что и в Челябинск — 53 тысячи 400 рублей за двоих человек. В целом по России самым большим спросом также пользуются поездки на Новый год в Москву, Сочи, Минеральные Воды, Калининград и Екатеринбург.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...