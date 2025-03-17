Экс-руководитель «Аэронавигации Урала» Купцов вышел из-под ареста в Кургане

Курганский областной суд изменил меру пресечения для бывшего главы филиала «Аэронавигация Урала» (структура Росавиации) Валерия Купцова. Мужчины выпустили из-под ареста. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Суд отменил домашний арест для Купцова», — рассказали источники. Под арестом бывший руководитель авиационной структуры находился больше полугода.
Редакция обратилась за комментариями в Курганский областной суд. В пресс-службе организации подтвердили данную информацию. «Мера пресечения изменена на запрет определённых действий», — сообщили о решении в суде.
Купцов был арестован в августе прошлого года после обысков в филиале «Аэронавигации Урала». Мужчина был задержан в Екатеринбурге и доставлен в Курган — здесь его поместили под домашний арест. Меру пресечения несколько раз продляли.
Купцова обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц из корыстных целей. Еще одним задержанным по делу являлся экс-начальник курганского центра обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация Урала» Николай Князев. Мужчин считают причастными к нарушениям при проведении закупки и установке оборудования в аэропорту Кургана. Ущерб по делу якобы составляет около четырех миллионов рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что суд отправил директора «Аэронавигации Урала» Купцова под домашний арест. Следователи просили поместить мужчину под стражу, но судья не нашел достаточных оснований для избрания самой строгой меры пресечения.
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