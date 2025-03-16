16 марта 2025

Екатеринбурженку обозвали серой мышью и заставили разреветься на популярном шоу

Екатеринбурженка Ангелина Татарченкова покинула шоу «Выжить в Самарканде»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ангелине пришлось дважды пройти малое испытание
Ангелине пришлось дважды пройти малое испытание Фото:

Екатеринбурженка Ангелина Татарченкова покинула шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Пройдя испытание на вылет, девушка не смогла справиться с новым конкурсом. Выпуск вышел 16 марта на ТНТ.

После того как Ангелина сразилась с сап-инструктором Остапом Солдатовым, девушка не вернулась в лагерь, а отправилась на большое испытание. Ей предстояло докатиться в ковре до старта, подобрать буквы с помощью своего ковра и тех, что лежали на земле, а в конце составить слово.

Все участники, кроме Татарченковой и демонтажника Евгения Давлетшина, смогли справиться с заданием, тогда им стали помогать соперники. Молодому человеку преодолевать испытание помогала вся звездная команда, Ангелине же — только Андрей Зубченко, с которым у нее закрутился роман. Но екатеринбурженка все равно проиграла и отправилась на испытание на вылет с комиком Алексеем Щербаковым.

«Первое, что я почувствовала, — это обида. Я только вернулась с малых испытаний, я даже не посмаковала эту победу. Я потратила там много сил. Обидно, досадно, но ладно. Нужно все равно идти, нужно выигрывать», — сказала Ангелина.

Испытанию на вылет, куда отправилась девушка, особенно порадовался футболист Павел Мамаев. «Пусть ходит хоть каждый день. Я просто помню эту серую мышку, которую за счет Тимура Батрутдинова в первом сезоне не выгоняли, не трогали. И сейчас делает вещи себе непозволительные, неуважительные», — сказал спортсмен. Также он выразил надежду, что Ангелина уйдет с проекта. «Я больше не хочу вообще о ней говорить, потому что для меня она неприятный человек».

По итогу девушка проиграла со счетом 2:0. Из-за этого уралочка расплакалась, но заявила, что не пожалела о своем участии в шоу, и пожелала Зубенко победы. «После первого сезона ты нашла свое другое призвание. Нам очень хочется, чтобы этот сезон стал теперь переломным в твоей судьбе в плане чувств близкого человека и в плане того, чтобы ты еще нашла себя в другом качестве. В качестве любимой женщины и любящей женщины. Мы тебя от души этого желаем», — сказал напоследок ведущий Павел Воля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбурженка Ангелина Татарченкова покинула шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Пройдя испытание на вылет, девушка не смогла справиться с новым конкурсом. Выпуск вышел 16 марта на ТНТ. После того как Ангелина сразилась с сап-инструктором Остапом Солдатовым, девушка не вернулась в лагерь, а отправилась на большое испытание. Ей предстояло докатиться в ковре до старта, подобрать буквы с помощью своего ковра и тех, что лежали на земле, а в конце составить слово. Все участники, кроме Татарченковой и демонтажника Евгения Давлетшина, смогли справиться с заданием, тогда им стали помогать соперники. Молодому человеку преодолевать испытание помогала вся звездная команда, Ангелине же — только Андрей Зубченко, с которым у нее закрутился роман. Но екатеринбурженка все равно проиграла и отправилась на испытание на вылет с комиком Алексеем Щербаковым. «Первое, что я почувствовала, — это обида. Я только вернулась с малых испытаний, я даже не посмаковала эту победу. Я потратила там много сил. Обидно, досадно, но ладно. Нужно все равно идти, нужно выигрывать», — сказала Ангелина. Испытанию на вылет, куда отправилась девушка, особенно порадовался футболист Павел Мамаев. «Пусть ходит хоть каждый день. Я просто помню эту серую мышку, которую за счет Тимура Батрутдинова в первом сезоне не выгоняли, не трогали. И сейчас делает вещи себе непозволительные, неуважительные», — сказал спортсмен. Также он выразил надежду, что Ангелина уйдет с проекта. «Я больше не хочу вообще о ней говорить, потому что для меня она неприятный человек». По итогу девушка проиграла со счетом 2:0. Из-за этого уралочка расплакалась, но заявила, что не пожалела о своем участии в шоу, и пожелала Зубенко победы. « После первого сезона ты нашла свое другое призвание. Нам очень хочется, чтобы этот сезон стал теперь переломным в твоей судьбе в плане чувств близкого человека и в плане того, чтобы ты еще нашла себя в другом качестве. В качестве любимой женщины и любящей женщины. Мы тебя от души этого желаем» , — сказал напоследок ведущий Павел Воля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...