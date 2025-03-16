Екатеринбурженку обозвали серой мышью и заставили разреветься на популярном шоу

Екатеринбурженка Ангелина Татарченкова покинула шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Пройдя испытание на вылет, девушка не смогла справиться с новым конкурсом. Выпуск вышел 16 марта на ТНТ.
После того как Ангелина сразилась с сап-инструктором Остапом Солдатовым, девушка не вернулась в лагерь, а отправилась на большое испытание. Ей предстояло докатиться в ковре до старта, подобрать буквы с помощью своего ковра и тех, что лежали на земле, а в конце составить слово.
Все участники, кроме Татарченковой и демонтажника Евгения Давлетшина, смогли справиться с заданием, тогда им стали помогать соперники. Молодому человеку преодолевать испытание помогала вся звездная команда, Ангелине же — только Андрей Зубченко, с которым у нее закрутился роман. Но екатеринбурженка все равно проиграла и отправилась на испытание на вылет с комиком Алексеем Щербаковым.
«Первое, что я почувствовала, — это обида. Я только вернулась с малых испытаний, я даже не посмаковала эту победу. Я потратила там много сил. Обидно, досадно, но ладно. Нужно все равно идти, нужно выигрывать», — сказала Ангелина.
Испытанию на вылет, куда отправилась девушка, особенно порадовался футболист Павел Мамаев. «Пусть ходит хоть каждый день. Я просто помню эту серую мышку, которую за счет Тимура Батрутдинова в первом сезоне не выгоняли, не трогали. И сейчас делает вещи себе непозволительные, неуважительные», — сказал спортсмен. Также он выразил надежду, что Ангелина уйдет с проекта. «Я больше не хочу вообще о ней говорить, потому что для меня она неприятный человек».
По итогу девушка проиграла со счетом 2:0. Из-за этого уралочка расплакалась, но заявила, что не пожалела о своем участии в шоу, и пожелала Зубенко победы. «После первого сезона ты нашла свое другое призвание. Нам очень хочется, чтобы этот сезон стал теперь переломным в твоей судьбе в плане чувств близкого человека и в плане того, чтобы ты еще нашла себя в другом качестве. В качестве любимой женщины и любящей женщины. Мы тебя от души этого желаем», — сказал напоследок ведущий Павел Воля.
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