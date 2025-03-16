Уволенный свердловский замминистра перебрался на работу в вуз

Бывший свердловский замминистра Зеленов стал проректором в УрГПУ

17 марта 2025 в 10:49 Размер текста - 17 +

Приказ о назначении Юрия Зеленова в вуз подписали 17 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, бывший замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов стал первым проректором по организационно-правовым вопросам Уральского государственного педагогического университета. Об этом сообщили в пресс-службе УрГПУ. Приказ о назначении Зеленова на должность и. о. ректора вуза Юрий Биктуганов подписал 17 марта. «На протяжении многих лет он успешно занимал пост замминистра образования и молодежной политики Свердловской области, курировал направления, связанные с реализацией госполитики в сфере профобразования и подготовки педагогических кадров в государственных образовательных организациях», — пишет telegram-канал «УрГПУ — вуз возможностей». Об отставке Зеленова с поста замминистра URA.RU сообщило 14 февраля в рубрике «Слухи». Указ об его увольнении свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал 6 марта. Тогда же Зеленов обвинил во лжи его неформальную советницу Аксану Панову. В подконтрольном ей telegram-канале она припомнила скандал от 2022 года, когда Зеленов потребовал от директоров школ оставить не менее десяти позитивных отзывов в соцсетях собиравшего на выборы Куйвашева. После резонанса Зеленов написал заявление об увольнении, но оно не было принято. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, бывший замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов стал первым проректором по организационно-правовым вопросам Уральского государственного педагогического университета. Об этом сообщили в пресс-службе УрГПУ. Приказ о назначении Зеленова на должность и. о. ректора вуза Юрий Биктуганов подписал 17 марта. «На протяжении многих лет он успешно занимал пост замминистра образования и молодежной политики Свердловской области, курировал направления, связанные с реализацией госполитики в сфере профобразования и подготовки педагогических кадров в государственных образовательных организациях», — пишет telegram-канал «УрГПУ — вуз возможностей». Об отставке Зеленова с поста замминистра URA.RU сообщило 14 февраля в рубрике «Слухи». Указ об его увольнении свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал 6 марта. Тогда же Зеленов обвинил во лжи его неформальную советницу Аксану Панову. В подконтрольном ей telegram-канале она припомнила скандал от 2022 года, когда Зеленов потребовал от директоров школ оставить не менее десяти позитивных отзывов в соцсетях собиравшего на выборы Куйвашева. После резонанса Зеленов написал заявление об увольнении, но оно не было принято.