16 марта 2025

Уволенный свердловский замминистра перебрался на работу в вуз

Бывший свердловский замминистра Зеленов стал проректором в УрГПУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодежь Урала. Екатеринбург, зеленов юрий
Приказ о назначении Юрия Зеленова в вуз подписали 17 марта Фото:

Как и анонсировало URA.RU, бывший замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов стал первым проректором по организационно-правовым вопросам Уральского государственного педагогического университета. Об этом сообщили в пресс-службе УрГПУ.

Приказ о назначении Зеленова на должность и. о. ректора вуза Юрий Биктуганов подписал 17 марта. «На протяжении многих лет он успешно занимал пост замминистра образования и молодежной политики Свердловской области, курировал направления, связанные с реализацией госполитики в сфере профобразования и подготовки педагогических кадров в государственных образовательных организациях», — пишет telegram-канал «УрГПУ — вуз возможностей».

Об отставке Зеленова с поста замминистра URA.RU сообщило 14 февраля в рубрике «Слухи». Указ об его увольнении свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал 6 марта. Тогда же Зеленов обвинил во лжи его неформальную советницу Аксану Панову. В подконтрольном ей telegram-канале она припомнила скандал от 2022 года, когда Зеленов потребовал от директоров школ оставить не менее десяти позитивных отзывов в соцсетях собиравшего на выборы Куйвашева. После резонанса Зеленов написал заявление об увольнении, но оно не было принято.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Как и анонсировало URA.RU, бывший замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов стал первым проректором по организационно-правовым вопросам Уральского государственного педагогического университета. Об этом сообщили в пресс-службе УрГПУ. Приказ о назначении Зеленова на должность и. о. ректора вуза Юрий Биктуганов подписал 17 марта. «На протяжении многих лет он успешно занимал пост замминистра образования и молодежной политики Свердловской области, курировал направления, связанные с реализацией госполитики в сфере профобразования и подготовки педагогических кадров в государственных образовательных организациях», — пишет telegram-канал «УрГПУ — вуз возможностей». Об отставке Зеленова с поста замминистра URA.RU сообщило 14 февраля в рубрике «Слухи». Указ об его увольнении свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал 6 марта. Тогда же Зеленов обвинил во лжи его неформальную советницу Аксану Панову. В подконтрольном ей telegram-канале она припомнила скандал от 2022 года, когда Зеленов потребовал от директоров школ оставить не менее десяти позитивных отзывов в соцсетях собиравшего на выборы Куйвашева. После резонанса Зеленов написал заявление об увольнении, но оно не было принято.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...