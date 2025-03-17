В Екатеринбурге аспирантка УрФУ из Нигерии родила девочку. Фото

В Екатеринбурге в роддоме ЦГКБ №14 аспирантка УрФУ из Нигерии родила девочку
© Служба новостей «URA.RU»
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Малышка получила имя Дебора
Малышка получила имя Дебора Фото:

В роддоме ЦГКБ №14 в Екатеринбурге 29-летняя гражданка Нигерии Титилопе Эстер Олореде родила девочку. Ее назвали Дебора, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.

«На свет появилась прекрасная здоровая девочка весом 2880 граммов, которой дали имя Дебора. Благодаря слаженной работе свердловских врачей непростые роды прошли успешно, мама и новорожденная малышка чувствуют себя отлично», — говорится в сообщении.

По словам замглавврача по акушерству и гинекологии Юлии Шабарчиной, Титилопе Эстер Олореде учится на первом курсе аспирантуры в Уральском федеральном университете. На родах присутствовал переводчик, чтобы врачи могли общаться с девушкой. А после в больнице с ней разговаривали уже с помощью онлайн-переводчика на английский язык.

На четвертый день после родов маму и малышку выписали. «Мне очень понравилось в этой больнице: все радушные, готовы помочь. Я увидела Россию с разных сторон. Здесь очень холодный климат и очень теплая дружба, а также высокий уровень медицинской помощи — это сильно отличается от моей страны», — рассказала молодая мама из Нигерии. Отмечается, что руководство УрФУ предоставило им отдельную комнату.

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В роддоме ЦГКБ №14 в Екатеринбурге 29-летняя гражданка Нигерии Титилопе Эстер Олореде родила девочку. Ее назвали Дебора, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона. «На свет появилась прекрасная здоровая девочка весом 2880 граммов, которой дали имя Дебора. Благодаря слаженной работе свердловских врачей непростые роды прошли успешно, мама и новорожденная малышка чувствуют себя отлично», — говорится в сообщении. По словам замглавврача по акушерству и гинекологии Юлии Шабарчиной, Титилопе Эстер Олореде учится на первом курсе аспирантуры в Уральском федеральном университете. На родах присутствовал переводчик, чтобы врачи могли общаться с девушкой. А после в больнице с ней разговаривали уже с помощью онлайн-переводчика на английский язык. На четвертый день после родов маму и малышку выписали. «Мне очень понравилось в этой больнице: все радушные, готовы помочь. Я увидела Россию с разных сторон. Здесь очень холодный климат и очень теплая дружба, а также высокий уровень медицинской помощи — это сильно отличается от моей страны», — рассказала молодая мама из Нигерии. Отмечается, что руководство УрФУ предоставило им отдельную комнату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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