В роддоме ЦГКБ №14 в Екатеринбурге 29-летняя гражданка Нигерии Титилопе Эстер Олореде родила девочку. Ее назвали Дебора, сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.
«На свет появилась прекрасная здоровая девочка весом 2880 граммов, которой дали имя Дебора. Благодаря слаженной работе свердловских врачей непростые роды прошли успешно, мама и новорожденная малышка чувствуют себя отлично», — говорится в сообщении.
По словам замглавврача по акушерству и гинекологии Юлии Шабарчиной, Титилопе Эстер Олореде учится на первом курсе аспирантуры в Уральском федеральном университете. На родах присутствовал переводчик, чтобы врачи могли общаться с девушкой. А после в больнице с ней разговаривали уже с помощью онлайн-переводчика на английский язык.
На четвертый день после родов маму и малышку выписали. «Мне очень понравилось в этой больнице: все радушные, готовы помочь. Я увидела Россию с разных сторон. Здесь очень холодный климат и очень теплая дружба, а также высокий уровень медицинской помощи — это сильно отличается от моей страны», — рассказала молодая мама из Нигерии. Отмечается, что руководство УрФУ предоставило им отдельную комнату.
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