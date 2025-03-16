Запуск «УГМК-Арены», массовое отравление лицеистов, смерть чиновника: 8 свердловских событий недели

Главное в Екатеринбурге и Свердловской области за 10—16 марта

17 марта 2025 в 07:51 Размер текста - 17 +

Долгожданное открытие ледовой арены получилось красочным Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге с помпой открыли новую «УГМК-Арену», а на следующий день губернатор Евгений Куйвашев презентовал федеральному министру спортивную гордость. Десятки учеников престижного лицея слегли с отравлением, из украинского плена вызволили двух свердловских срочников, а в Академическом погасили многолетний конфликт. Об этих и других главных событиях ушедшей недели — в традиционном дайджесте URA.RU. Открытие «УГМК-Арены» Мероприятие состоялось 10 марта. Сначала на освященной митрополитом Евгением (Кульбергом) была церемония с участием Куйвашева, полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги, секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева (экс-полпред), министра спорта РФ Михаила Дегтярева, главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка, президента КХЛ Алексея Морозова и президента «Автомобилиста», промышленника Андрея Козицына. Элита была довольна Фото: Размик Закарян © URA.RU А затем на лед вышли «Авто» и ЦСКА, хозяева в итоге проиграли со счетом 3:4. Наблюдали за игрой больше десяти тысяч человек. URA.RU подробно рассказывало и показывало, как это было. Поездка Дегтярева в Новокольцовский Переночевав в «Хайятте», Дегтярев утром 11 марта в компании губернатора поехал смотреть Дворец водных видов спорта в Новокольцовском районе Екатеринбурга, объект строили к Универсиаде-2023 (вместо нее в итоге прошел Международный фестиваль университетского спорта). Дегтяреву увиденное понравилось, и он пообещал региону большие спортивные форумы. «Урал — вообще спортивный регион», — констатировал чиновник. А еще призвал свердловчан «беречь губернатора». Сделка по Березовой роще Споры вокруг территории длились больше 10 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Мэрия кулуарно договорилась с активистами, протестовавшими против вырубки зеленой зоны в Академическом, о переносе застройки с участка вдоль улицы Краснолесья на угол Чкалова-Вонсовского, где почти нет деревьев. Так завершилось многолетнее противостояние. По данным URA.RU, владельцу «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву выдвинули ультиматум: если бы он не согласился, чиновники создали бы проблемы при оформлении разрешительной документации для ЖК. Смерть первого замглавы минздрава Сергея Туркова не стало 10 марта, он умер в областной больнице, где, по некоторым данным, с января готовился к операции. Прощание провели в траурном доме «Вознесение» 13 марта, а похоронили Туркова на Аллее врачей на Широкореченском кладбище. Массовое отравление лицеистов в Екатеринбурге СУНЦ регулярно попадает в рейтинги лучших учебных заведений Фото: Размик Закарян © URA.RU О вспышке кишечной инфекции в общежитии Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет — всего более 30 человек. Они, как позднее объявил Роспотребнадзор, заразились норовирусом. Прокуратура начала проверку в отношении поставщика еды (ООО «Общественное питание»), его лицензию приостановили. При этом директор предприятия Антон Фомин считает, что дети отравились не в столовой. А сами они предполагают, что причиной могли стать недожаренные котлеты, роллы или вода. Расследуется уголовное дело. Освобождение свердловских срочников из плена Об успехе в этой дипломатической операции региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала днем 12 марта. Парни (один из Дегтярска, второй из Махнево) пробыли в плену семь месяцев, их захватили в районе Суджи, когда во время наступления ВСУ они искали укрытие. Солдаты сообщили, что были свидетелями зверств врага на оккупированной территории. Повторный арест главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова задержали в конце февраля возле офиса издания. Ему вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Поводом стал пост, в котором был логотип «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). Постникова арестовали на 14 суток и увезли в Нижний Тагил. Когда срок истек, его задержали снова и арестовали на тот же срок. На этот раз за посты в telegram-канале от 2020-го и 2021 годов. В них нашли символику все того же «Штаба Навального» и Национал-большевистской партии (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена). По одной из версий, Постникова ведут к большому уголовному делу. ФСБ поймала диверсанта Силовая операция прошла в Первоуральске. Завербованный украинскими спецслужбами 21-летний парень собирал информацию про сотрудников оборонных предприятий Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с помпой открыли новую «УГМК-Арену», а на следующий день губернатор Евгений Куйвашев презентовал федеральному министру спортивную гордость. Десятки учеников престижного лицея слегли с отравлением, из украинского плена вызволили двух свердловских срочников, а в Академическом погасили многолетний конфликт. Об этих и других главных событиях ушедшей недели — в традиционном дайджесте URA.RU. Открытие «УГМК-Арены» Мероприятие состоялось 10 марта. Сначала на освященной митрополитом Евгением (Кульбергом) была церемония с участием Куйвашева, полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги, секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева (экс-полпред), министра спорта РФ Михаила Дегтярева, главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка, президента КХЛ Алексея Морозова и президента «Автомобилиста», промышленника Андрея Козицына. А затем на лед вышли «Авто» и ЦСКА, хозяева в итоге проиграли со счетом 3:4. Наблюдали за игрой больше десяти тысяч человек. URA.RU подробно рассказывало и показывало, как это было. Поездка Дегтярева в Новокольцовский Переночевав в «Хайятте», Дегтярев утром 11 марта в компании губернатора поехал смотреть Дворец водных видов спорта в Новокольцовском районе Екатеринбурга, объект строили к Универсиаде-2023 (вместо нее в итоге прошел Международный фестиваль университетского спорта). Дегтяреву увиденное понравилось, и он пообещал региону большие спортивные форумы. «Урал — вообще спортивный регион», — констатировал чиновник. А еще призвал свердловчан «беречь губернатора». Сделка по Березовой роще Мэрия кулуарно договорилась с активистами, протестовавшими против вырубки зеленой зоны в Академическом, о переносе застройки с участка вдоль улицы Краснолесья на угол Чкалова-Вонсовского, где почти нет деревьев. Так завершилось многолетнее противостояние. По данным URA.RU, владельцу «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву выдвинули ультиматум: если бы он не согласился, чиновники создали бы проблемы при оформлении разрешительной документации для ЖК. Смерть первого замглавы минздрава Сергея Туркова не стало 10 марта, он умер в областной больнице, где, по некоторым данным, с января готовился к операции. Прощание провели в траурном доме «Вознесение» 13 марта, а похоронили Туркова на Аллее врачей на Широкореченском кладбище. Массовое отравление лицеистов в Екатеринбурге О вспышке кишечной инфекции в общежитии Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ стало известно утром 12 марта. Пострадавшими оказались ученики в возрасте от 16 до 18 лет — всего более 30 человек. Они, как позднее объявил Роспотребнадзор, заразились норовирусом. Прокуратура начала проверку в отношении поставщика еды (ООО «Общественное питание»), его лицензию приостановили. При этом директор предприятия Антон Фомин считает, что дети отравились не в столовой. А сами они предполагают, что причиной могли стать недожаренные котлеты, роллы или вода. Расследуется уголовное дело. Освобождение свердловских срочников из плена Об успехе в этой дипломатической операции региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала днем 12 марта. Парни (один из Дегтярска, второй из Махнево) пробыли в плену семь месяцев, их захватили в районе Суджи, когда во время наступления ВСУ они искали укрытие. Солдаты сообщили, что были свидетелями зверств врага на оккупированной территории. Повторный арест главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова задержали в конце февраля возле офиса издания. Ему вменили административную статью о демонстрации экстремистской символики. Поводом стал пост, в котором был логотип «Штаба Навального» (признан в РФ экстремистским, ликвидирован и запрещен). Постникова арестовали на 14 суток и увезли в Нижний Тагил. Когда срок истек, его задержали снова и арестовали на тот же срок. На этот раз за посты в telegram-канале от 2020-го и 2021 годов. В них нашли символику все того же «Штаба Навального» и Национал-большевистской партии (признана в РФ экстремистской организацией, запрещена). По одной из версий, Постникова ведут к большому уголовному делу. ФСБ поймала диверсанта Силовая операция прошла в Первоуральске. Завербованный украинскими спецслужбами 21-летний парень собирал информацию про сотрудников оборонных предприятий Екатеринбурга.