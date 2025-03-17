В океанариуме Екатеринбурга родился дельфиненок. Видео

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Пока детеныш не отходит от своей мамы (архивное фото)
Пока детеныш не отходит от своей мамы (архивное фото) Фото:

В океанариуме Екатеринбурга родился дельфиненок. Радостным событием поделились сотрудники учреждения.

«Активный и игривый малыш кушает молочко и наслаждается общением с мамой. В честь рождения крохи мы объявляем праздничные каникулы, приходите и разделите радость с нами», — сообщает пресс-служба.

Последний раз детеныш дельфина появлялся на свет в океанариуме в мае 2024 года. Ветеринары и тренеры тогда наблюдали за ним круглые сутки.

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В океанариуме Екатеринбурга родился дельфиненок. Радостным событием поделились сотрудники учреждения. « Активный и игривый малыш кушает молочко и наслаждается общением с мамой. В честь рождения крохи мы объявляем праздничные каникулы, приходите и разделите радость с нами» , — сообщает пресс-служба. Последний раз детеныш дельфина появлялся на свет в океанариуме в мае 2024 года. Ветеринары и тренеры тогда наблюдали за ним круглые сутки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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