Пока детеныш не отходит от своей мамы (архивное фото)
В океанариуме Екатеринбурга родился дельфиненок. Радостным событием поделились сотрудники учреждения.
«Активный и игривый малыш кушает молочко и наслаждается общением с мамой. В честь рождения крохи мы объявляем праздничные каникулы, приходите и разделите радость с нами», — сообщает пресс-служба.
Последний раз детеныш дельфина появлялся на свет в океанариуме в мае 2024 года. Ветеринары и тренеры тогда наблюдали за ним круглые сутки.
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