Генпродюсер Свердловской киностудии ушла в отставку

Ерофеева-Муравьева покинула пост генпродюсера Свердловской киностудии

17 марта 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Ольга Ерофеева-Муравьева проработала в киностудии четыре года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ольга Ерофеева-Муравьева покинул должность генерального продюсера Свердловской киностудии. Об этом она сообщила в соцсетях. «Не люблю парадных речей, но хотелось бы отсечь эту страницу своей жизни. С сегодняшнего дня я больше не работаю генеральным продюсером Свердловской киностудии. И вообще — на киностудии», — написала Ольга на странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В киностудии она проработала четыре года. «Мы с командой сделали большое дело, я довольна результатами. И собственными, и всей команды. Спасибо всем, кто был рядом. Кто закалил эту сталь, кто вовремя подносил снаряды или стакан холодной воды. Спасибо этому дому, а мы с благодарностью идем дальше», — заключила Ерофеева-Муравьева. В 2021 году в Свердловскую киностудию пришла новая команда топ-менеджеров. Перезапуск инициировала министр культуры РФ Ольга Любимова. Виктор Шадрин стал гендиректором студии, креативным продюсером назначили режиссера Евгения Григорьева, а Ерофееву-Муравьеву сделали генпродюсером. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ольга Ерофеева-Муравьева покинул должность генерального продюсера Свердловской киностудии. Об этом она сообщила в соцсетях. «Не люблю парадных речей, но хотелось бы отсечь эту страницу своей жизни. С сегодняшнего дня я больше не работаю генеральным продюсером Свердловской киностудии. И вообще — на киностудии», — написала Ольга на странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В киностудии она проработала четыре года. «Мы с командой сделали большое дело, я довольна результатами. И собственными, и всей команды. Спасибо всем, кто был рядом. Кто закалил эту сталь, кто вовремя подносил снаряды или стакан холодной воды. Спасибо этому дому, а мы с благодарностью идем дальше», — заключила Ерофеева-Муравьева. В 2021 году в Свердловскую киностудию пришла новая команда топ-менеджеров. Перезапуск инициировала министр культуры РФ Ольга Любимова. Виктор Шадрин стал гендиректором студии, креативным продюсером назначили режиссера Евгения Григорьева, а Ерофееву-Муравьеву сделали генпродюсером.