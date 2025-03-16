Генпродюсер Свердловской киностудии ушла в отставку

Ольга Ерофеева-Муравьева покинул должность генерального продюсера Свердловской киностудии. Об этом она сообщила в соцсетях.
«Не люблю парадных речей, но хотелось бы отсечь эту страницу своей жизни. С сегодняшнего дня я больше не работаю генеральным продюсером Свердловской киностудии. И вообще — на киностудии», — написала Ольга на странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
В киностудии она проработала четыре года. «Мы с командой сделали большое дело, я довольна результатами. И собственными, и всей команды. Спасибо всем, кто был рядом. Кто закалил эту сталь, кто вовремя подносил снаряды или стакан холодной воды. Спасибо этому дому, а мы с благодарностью идем дальше», — заключила Ерофеева-Муравьева.
В 2021 году в Свердловскую киностудию пришла новая команда топ-менеджеров. Перезапуск инициировала министр культуры РФ Ольга Любимова. Виктор Шадрин стал гендиректором студии, креативным продюсером назначили режиссера Евгения Григорьева, а Ерофееву-Муравьеву сделали генпродюсером.
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