16 марта 2025

Генпродюсер Свердловской киностудии ушла в отставку

Ерофеева-Муравьева покинула пост генпродюсера Свердловской киностудии
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация фильмов Свердловской киностудии. Екатеринбург, ерофеева муравьева ольга
Ольга Ерофеева-Муравьева проработала в киностудии четыре года Фото:

Ольга Ерофеева-Муравьева покинул должность генерального продюсера Свердловской киностудии. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Не люблю парадных речей, но хотелось бы отсечь эту страницу своей жизни. С сегодняшнего дня я больше не работаю генеральным продюсером Свердловской киностудии. И вообще — на киностудии», — написала Ольга на странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

В киностудии она проработала четыре года. «Мы с командой сделали большое дело, я довольна результатами. И собственными, и всей команды. Спасибо всем, кто был рядом. Кто закалил эту сталь, кто вовремя подносил снаряды или стакан холодной воды. Спасибо этому дому, а мы с благодарностью идем дальше», — заключила Ерофеева-Муравьева.

В 2021 году в Свердловскую киностудию пришла новая команда топ-менеджеров. Перезапуск инициировала министр культуры РФ Ольга Любимова. Виктор Шадрин стал гендиректором студии, креативным продюсером назначили режиссера Евгения Григорьева, а Ерофееву-Муравьеву сделали генпродюсером.

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Ольга Ерофеева-Муравьева покинул должность генерального продюсера Свердловской киностудии. Об этом она сообщила в соцсетях. «Не люблю парадных речей, но хотелось бы отсечь эту страницу своей жизни. С сегодняшнего дня я больше не работаю генеральным продюсером Свердловской киностудии. И вообще — на киностудии», — написала Ольга на странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В киностудии она проработала четыре года. «Мы с командой сделали большое дело, я довольна результатами. И собственными, и всей команды. Спасибо всем, кто был рядом. Кто закалил эту сталь, кто вовремя подносил снаряды или стакан холодной воды. Спасибо этому дому, а мы с благодарностью идем дальше», — заключила Ерофеева-Муравьева. В 2021 году в Свердловскую киностудию пришла новая команда топ-менеджеров. Перезапуск инициировала министр культуры РФ Ольга Любимова. Виктор Шадрин стал гендиректором студии, креативным продюсером назначили режиссера Евгения Григорьева, а Ерофееву-Муравьеву сделали генпродюсером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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