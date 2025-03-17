В Екатеринбурге скандального блогера посадили в карцер

Журналист Евгений Анисимов попал в карцер в екатеринбургском СИЗО-1

17 марта 2025 в 15:43 Размер текста - 17 +

Под следствием Евгений Анисимов находится с прошлого года Фото: Илья Московец © URA.RU Автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова, арестованного по обвинению в возбуждении ненависти к полиции, отправили в карцер на пять суток. Это произошло после того, как в соцсетях появилось небольшое письмо журналиста. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Наталья Волкова. «После визита членов ОНК, в камеру Анисимова пришли с обысками, в его сумки нашли лезвие, которое ему кто-то подбросил. Затем придрались к тому, что кто-то выложил в публичный доступ письмо Анисимова. В нем он написал примерное следующее: „Все будет хорошо“. За это его посадили в карцер», — сказала защитник. 17 марта с Анисимовым, уверяет Волкова, прошли следственные действия в СИЗО-1. «Нас ознакомили с постановлениями и экспертизами. Все шло гладко, но в конце мне не дали сфотографировать протоколы, которые были составлены в следственной комнате», — отметила она. Новость по теме В Екатеринбурге скандального блогера в день рождения закрыли в одиночной камере URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Под уголовное преследование Анисимов попал в апреле прошлого года. Тогда его задержали за несколько часов до пресс-конференции, на которой он собирался якобы разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. В итоге Анисимову вменили статью о клевете (заявление на него написал сам предприниматель). Репортер избежал ареста. О новом деле стало известно 6 февраля. Силовики провели обыски дома и в офисе журналиста. В тот же день следственные действия также прошли у директора «Ермак Медиа» Николая Ермакова. Источник URA.RU в силовой среде говорил, что, по версии следствия, Анисимов публиковал ролики на своем youtube-канале, в которых якобы разжигал ненависть к сотрудникам правоохранительных органов. А Ермаков «предоставлял ему аккредитацию для журналистской деятельности». 7 февраля Анисимова заключили под стражу до 21 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автора «Прекрасной России» Евгения Анисимова, арестованного по обвинению в возбуждении ненависти к полиции, отправили в карцер на пять суток. Это произошло после того, как в соцсетях появилось небольшое письмо журналиста. Об этом URA.RU рассказала его адвокат Наталья Волкова. «После визита членов ОНК, в камеру Анисимова пришли с обысками, в его сумки нашли лезвие, которое ему кто-то подбросил. Затем придрались к тому, что кто-то выложил в публичный доступ письмо Анисимова. В нем он написал примерное следующее: „Все будет хорошо“. За это его посадили в карцер», — сказала защитник. 17 марта с Анисимовым, уверяет Волкова, прошли следственные действия в СИЗО-1. «Нас ознакомили с постановлениями и экспертизами. Все шло гладко, но в конце мне не дали сфотографировать протоколы, которые были составлены в следственной комнате», — отметила она. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит. Под уголовное преследование Анисимов попал в апреле прошлого года. Тогда его задержали за несколько часов до пресс-конференции, на которой он собирался якобы разоблачить бизнесмена Богдана Новорока. В итоге Анисимову вменили статью о клевете (заявление на него написал сам предприниматель). Репортер избежал ареста. О новом деле стало известно 6 февраля. Силовики провели обыски дома и в офисе журналиста. В тот же день следственные действия также прошли у директора «Ермак Медиа» Николая Ермакова. Источник URA.RU в силовой среде говорил, что, по версии следствия, Анисимов публиковал ролики на своем youtube-канале, в которых якобы разжигал ненависть к сотрудникам правоохранительных органов. А Ермаков «предоставлял ему аккредитацию для журналистской деятельности». 7 февраля Анисимова заключили под стражу до 21 марта.