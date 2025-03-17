«Уральские авиалинии» изучают возможность расширения полетов в Москву

В компании заявили, что хотят запустить рейсы во Внуково
Авиакомпания «Уральские авиалинии» изучает возможность запуска рейсов из Екатеринбурга в московский аэропорт Внуково. Об этом журналистам рассказал гендиректор компании Кирилл Скуратов.
«У нас Домодедово — базовый аэропорт. Мы рассматриваем возможность дополнительно использовать Внуково. Пока это больше теория», — передает его слова «Интерфакс».
Ранее «Уральские авиалинии» запустили бесплатные перелеты для ветеранов Великой Отечественной войны. Полеты будут осуществляться в любую точку РФ с 6 по 11 мая.
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