Стала известна причина увольнения генпродюсера Свердловской киностудии

Ольга Ерофеева-Муравьева покинула пост генерального продюсера Свердловской киностудии, чтобы больше посвятить себя собственному проекту. Об этом URA.RU рассказал ее бывший работодатель.
«Этот шаг является частью личного решения сосредоточиться на новых профессиональных вызовах в собственной кинокомпании», — поделились в киностудии. Ерофеева-Муравьева долгое время совмещала две должности, параллельно являлась генеральным директором кинокомпании «Первое кино».
В Свердловской киностудии генпродюсер проработала четыре года. За это время под ее руководством вышли более 10 игровых и неигровых картин, которые отмечали на различных фестивалях. Например, «Нелюбимка» вошла в основную программу Московского международного кинофестиваля, «Бернаки» получил приз в номинации «Лучший сценарий» на фестивале «Короче», «Разъезд» удостоился семи призов и премий.
«Я хочу сказать всем и каждому, с кем я провела четыре года, спасибо за необыкновенный опыт, за путь, который мы прошли. И спасибо екатеринбуржцам — самым преданным нашим зрителям! Люблю», — прокомментировала уход Ерофеева-Муравьева.
Что касается кандидатов на освободившуюся должность, их искать не будут. «Решение связано с текущей стратегией развития компании и оптимизацией внутренних процессов. С Ольгой Ерофеевой-Муравьевой нам удалось договориться о продолжении сотрудничества в рамках отдельных проектов», — пояснили в пресс-службе.
О своем уходе гендиректор сообщила в соцсетях. Гендиректор пришла на киностудию в 2021 году, когда в учреждении полностью обновилась команда.
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