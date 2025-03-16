Рецидивистка, угрожавшая директору свердловской школы, избежала наказания

17 марта 2025 в 12:15 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в прошлом году Фото: ИИ © URA.RU В Белоярском (Свердловская область) 47-летнюю рецидивистку признали виновной в угрозе убийством директору местной школы. Ей назначили 11 месяцев исправительных работ, но заменили наказание на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Вину в деянии женщина признала полностью. Она извинилась перед потерпевшей. На основании ст. 53.1 УК РФ осужденной заменили наказание на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства», — пояснили в надзорном ведомстве. Инцидент произошел 3 декабря прошлого года. Пьяная женщина взяла нож и ворвалась в школу. Она считала, что в учреждении якобы издеваются над детьми. Директору выбраться из кабинета помог мужчина из приемной. После этого дебошир ушла из школы, ее задержали силовики. Оказалось, что женщина ранее судима за кражу, грабеж и неуплату алиментов. «Нужно отметить, что после ЧП учреждение подверглось проверке антитеррористической защищенности. Были выявлены нарушения. Директора школа привлекли к дисциплинарной ответственности. За нарушения ее оштрафовали на 30 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белоярском (Свердловская область) 47-летнюю рецидивистку признали виновной в угрозе убийством директору местной школы. Ей назначили 11 месяцев исправительных работ, но заменили наказание на принудительные работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Вину в деянии женщина признала полностью. Она извинилась перед потерпевшей. На основании ст. 53.1 УК РФ осужденной заменили наказание на принудительные работы с удержанием 10% зарплаты в доход государства», — пояснили в надзорном ведомстве. Инцидент произошел 3 декабря прошлого года. Пьяная женщина взяла нож и ворвалась в школу. Она считала, что в учреждении якобы издеваются над детьми. Директору выбраться из кабинета помог мужчина из приемной. После этого дебошир ушла из школы, ее задержали силовики. Оказалось, что женщина ранее судима за кражу, грабеж и неуплату алиментов. «Нужно отметить, что после ЧП учреждение подверглось проверке антитеррористической защищенности. Были выявлены нарушения. Директора школа привлекли к дисциплинарной ответственности. За нарушения ее оштрафовали на 30 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре.