В Екатеринбург вернется мотофестиваль со звездами

Фестиваль «Движение» пройдет в Екатеринбурге 7 и 8 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчан вновь ждет насыщенная программа
Свердловчан вновь ждет насыщенная программа Фото:

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» вернется на Урал вновь. Он пройдет 7 и 8 июня в Верхней Пышме и центре Екатеринбурга, рассказали URA.RU организаторы.

Вход на мероприятия будет бесплатным. Также состоится конкурс уральских музыкантов. «Оргкомитет принимает заявки от коллективов, играющих в любых жанрах. Главное, чтобы вы были из одного из уральских регионов — Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО», — поделились в пресс-службе. Заявки принимаются до 17 апреля. Артисты, попавшие в шорт-лист, выступят 7 июня на одной из сцен.

В прошлом году фестиваль «Движение» прошел впервые. В двух свердловских городах 8 и 9 июня выступали группы «Обе Две», OTYKEN, «Ундервуд», L»ONE, Uma2rman и «Папин Олимпос». Также проходили кастом-шоу, показательные выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофесты и многое другое. 

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Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» вернется на Урал вновь. Он пройдет 7 и 8 июня в Верхней Пышме и центре Екатеринбурга, рассказали URA.RU организаторы. Вход на мероприятия будет бесплатным. Также состоится конкурс уральских музыкантов. «Оргкомитет принимает заявки от коллективов, играющих в любых жанрах. Главное, чтобы вы были из одного из уральских регионов — Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО», — поделились в пресс-службе. Заявки принимаются до 17 апреля. Артисты, попавшие в шорт-лист, выступят 7 июня на одной из сцен. В прошлом году фестиваль «Движение» прошел впервые. В двух свердловских городах 8 и 9 июня выступали группы «Обе Две», OTYKEN, «Ундервуд», L»ONE, Uma2rman и «Папин Олимпос». Также проходили кастом-шоу, показательные выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофесты и многое другое. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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