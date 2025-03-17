В Екатеринбург вернется мотофестиваль со звездами

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» вернется на Урал вновь. Он пройдет 7 и 8 июня в Верхней Пышме и центре Екатеринбурга, рассказали URA.RU организаторы.
Вход на мероприятия будет бесплатным. Также состоится конкурс уральских музыкантов. «Оргкомитет принимает заявки от коллективов, играющих в любых жанрах. Главное, чтобы вы были из одного из уральских регионов — Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО», — поделились в пресс-службе. Заявки принимаются до 17 апреля. Артисты, попавшие в шорт-лист, выступят 7 июня на одной из сцен.
В прошлом году фестиваль «Движение» прошел впервые. В двух свердловских городах 8 и 9 июня выступали группы «Обе Две», OTYKEN, «Ундервуд», L»ONE, Uma2rman и «Папин Олимпос». Также проходили кастом-шоу, показательные выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофесты и многое другое.
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