В Перми на мосту через Иву установят подсветку

В Перми на участке трассы ТР-53, который проходит над рекой Ива, установят архитектурную подсветку. Работы планируют завершить до конца ноября.
«Осталось выполнить устройство архитектурной подсветки моста. В конце ноября, в соответствии с договором, полностью завершить работы по строительству данного участка будущей магистрали», — пишет Business Class со ссылкой на строительную компанию «Химспецстрой».
Ранее URA.RU рассказало, что движение на участке трассы ТР-53 от улицы Юрша до улицы Грибоедова запустили в конце октября 2024 года. До конца ноября здесь планируют оборудовать пешеходные переходы. Это только первый этап строительства трассы. До 2029 года ее планируют продлить до микрорайонов Вышка-2, Вышка-1, Висим, Запруд.
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