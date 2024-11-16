Американским сенаторам-демократам следует заняться расследованием убийства бывшего президента США Джона Кеннеди и членов его семьи. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сенаторам-демократам хочу посоветовать заняться расследованием убийства своего однопартийца Президента Кеннеди, а также членов его семьи, вырезанной под корень. Полвека американский официоз делает вид, что не понимает, о чем речь», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Политик также рекомендовала сенаторам исследовать возможную коррупцию в семье действующего президента США Джо Байдена и его связи с Украиной по «спонсированию терроризма». По словам Захаровой, необходимость таких расследований обусловлена стремлением выявить возможные преступные связи, которые могли повлиять на политические процессы в Штатах и за их пределами.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу следует отдать должное за его реалистичную оценку Штатов как «больного общества». Она также отметила, что слоган Трампа был изменен с «давайте сделаем Америку великой снова» на «давайте сделаем Америку здоровой снова».
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