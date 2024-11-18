На Уралмаше водитель снес мать с младенцем в коляске и скрылся. Фото

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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, снег, мама, пешеходный переход, транспорт, зима, мать, ребенок в коляске, пешеходы, детская коляска
Авария произошла примерно в 13:00 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 18 ноября на перекрестке проспекта Орджоникидзе — улицы Кировградская водитель сбил мать с ребенком в коляске и скрылся с места аварии. Об этом рассказал очевидец.

«Это произошло сегодня в 13:00 на перекрестке Кировградская — Орджоникидзе. Водитель, сбивший маму и ребенка, сразу уехал», — передает telegram-канал «Свет Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, прохожие помогают поднять перевернувшуюся коляску.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

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В Екатеринбурге днем 18 ноября на перекрестке проспекта Орджоникидзе — улицы Кировградская водитель сбил мать с ребенком в коляске и скрылся с места аварии. Об этом рассказал очевидец. «Это произошло сегодня в 13:00 на перекрестке Кировградская — Орджоникидзе. Водитель, сбивший маму и ребенка, сразу уехал», — передает telegram-канал «Свет Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, прохожие помогают поднять перевернувшуюся коляску. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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