В Екатеринбурге днем 18 ноября на перекрестке проспекта Орджоникидзе — улицы Кировградская водитель сбил мать с ребенком в коляске и скрылся с места аварии. Об этом рассказал очевидец.
«Это произошло сегодня в 13:00 на перекрестке Кировградская — Орджоникидзе. Водитель, сбивший маму и ребенка, сразу уехал», — передает telegram-канал «Свет Екатеринбург» слова собеседника. Судя по фото, прохожие помогают поднять перевернувшуюся коляску.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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