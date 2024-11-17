Звездные шеф-повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов продолжают искать кулинарные таланты в России. На этот раз за звание лучшего повара поборется свердловчанин Максим Матвеев, рассказали URA.RU на телеканале «Пятница!».
37-летний житель Кировграда отправился на проект «Битва шефов», где приготовил авторский бургер для Ивлева и Агзамова. Звездные шефы оценят блюдо уральца и решат, достоин ли он оказаться в команде одного из них.
В каждом раунде после приготовления блюд кулинары будут избавляться от самых слабых поваров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок. Будущее Максима Матвеева в «Битве шефов» станет известно вечером 18 ноября.
Ранее в проекте участвовал уроженец Ревды Илья Милый. 18-летний парень удивлял шефов пирогом из песочного теста с индейкой и пармезаном.
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