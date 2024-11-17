Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) во время съемок клипа на песню «Стерва» с нового альбома «Депрессаунд», который выйдет 22 ноября, разгромила съемочную локацию. Звезда призналась в своих соцсетях, что ей это принесло море удовольствия.
«Я честно люблю все крушить. Но в жизни я этого, конечно, не делаю. Вот почему обожаю такие съемки. Я быстро вошла во вкус. Вся команда шугалась», — написала Клава Кока на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Также артистка опубликовала фотографии с этой разгромной съемки. Один из элементов реквизита — розовую бензопилу с надписью «стерва» — она подарит кому-то из своих фанатов.
Новый альбом певицы, посвященный чувствам после расставания с моделью Александром Повериным, выйдет 22 ноября. Девушка выпустит девять лирических песен о любви, четыре из которых — фиты с популярными артистами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!