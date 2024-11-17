17 ноября 2024

«Люблю все крушить»: Клава Кока рассказала о любимом занятии на съемках. Фото

Клава Кока разнесла квартиру во время съемки клипа
© Служба новостей «URA.RU»
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Клаве Коке понравилось разносить квартиру на съемках
Клаве Коке понравилось разносить квартиру на съемках Фото:

Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) во время съемок клипа на песню «Стерва» с нового альбома «Депрессаунд», который выйдет 22 ноября, разгромила съемочную локацию. Звезда призналась в своих соцсетях, что ей это принесло море удовольствия.

«Я честно люблю все крушить. Но в жизни я этого, конечно, не делаю. Вот почему обожаю такие съемки. Я быстро вошла во вкус. Вся команда шугалась», — написала Клава Кока на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Также артистка опубликовала фотографии с этой разгромной съемки. Один из элементов реквизита — розовую бензопилу с надписью «стерва» — она подарит кому-то из своих фанатов.

Новый альбом певицы, посвященный чувствам после расставания с моделью Александром Повериным, выйдет 22 ноября. Девушка выпустит девять лирических песен о любви, четыре из которых — фиты с популярными артистами.

Фото:

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Клава Кока (певица из Екатеринбурга Клавдия Высокова) во время съемок клипа на песню «Стерва» с нового альбома «Депрессаунд», который выйдет 22 ноября, разгромила съемочную локацию. Звезда призналась в своих соцсетях, что ей это принесло море удовольствия. «Я честно люблю все крушить. Но в жизни я этого, конечно, не делаю. Вот почему обожаю такие съемки. Я быстро вошла во вкус. Вся команда шугалась», — написала Клава Кока на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Также артистка опубликовала фотографии с этой разгромной съемки. Один из элементов реквизита — розовую бензопилу с надписью «стерва» — она подарит кому-то из своих фанатов. Новый альбом певицы, посвященный чувствам после расставания с моделью Александром Повериным, выйдет 22 ноября. Девушка выпустит девять лирических песен о любви, четыре из которых — фиты с популярными артистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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