Студент из Йемена домогался до детей в Екатеринбурге

18 ноября 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

От действий иностранца пострадали десять человек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 22-летнего студента из Йемена обвиняют в домогательствах до десяти детей и девушек. По версии следствия, преступления он совершал на улицах и в подъездах. Подробности уголовного дела URA.RU рассказали в силовых структурах. «Фигурант обвиняется в незаконном изготовлении порнографических материалов и насильственных действиях сексуального характера. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2021-м он изготовил порнографическим материал и распространил в соцсети. А с июля по октябрь 2023-го он совершил инкриминируемые действия сексуального характера. В ряде случаев он набрасывался на девушек и детей, когда они шли с мамами», — сказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел свердловского СКР Александр Сапегин. Уголовное дело направлено в Свердловский облсуд, добавили в региональной прокуратуре. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что парень вменяемый. Иностранца задержали 18 октября 2023 года. В операции по его поимке были задействованы оперуполномоченные уголовного розыска екатеринбургских отделов полиции №3 и №9. «Задержанный, будучи доставленным в МВД, сразу же раскаялся и стал уверять, что больше так вести себя никогда не будет. Не разжалобившись речами фигуранта, сыщики передали наработанные материалы по подследственности коллегам из СКР», — заключил глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 22-летнего студента из Йемена обвиняют в домогательствах до десяти детей и девушек. По версии следствия, преступления он совершал на улицах и в подъездах. Подробности уголовного дела URA.RU рассказали в силовых структурах. «Фигурант обвиняется в незаконном изготовлении порнографических материалов и насильственных действиях сексуального характера. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2021-м он изготовил порнографическим материал и распространил в соцсети. А с июля по октябрь 2023-го он совершил инкриминируемые действия сексуального характера. В ряде случаев он набрасывался на девушек и детей, когда они шли с мамами», — сказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел свердловского СКР Александр Сапегин. Уголовное дело направлено в Свердловский облсуд, добавили в региональной прокуратуре. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что парень вменяемый. Иностранца задержали 18 октября 2023 года. В операции по его поимке были задействованы оперуполномоченные уголовного розыска екатеринбургских отделов полиции №3 и №9. «Задержанный, будучи доставленным в МВД, сразу же раскаялся и стал уверять, что больше так вести себя никогда не будет. Не разжалобившись речами фигуранта, сыщики передали наработанные материалы по подследственности коллегам из СКР», — заключил глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.