В Екатеринбурге утром 17 ноября около кафе на улице Машиностроителей (Уралмаш) водитель проехал по тротуару, что очень не понравилось вышедшим из заведения горожанам. На их негодование из машины вышел мужчина, который якобы избил компанию. Об инциденте сообщили пострадавшие.
«Мы с друзьями утром вышли из кафе, успели отойти только пару метров от него, как нас чуть не сбила машина, ехавшая по тротуару. На возмущение с нашей стороны вышел водитель и первым начал драку», — рассказали они telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
По словам пострадавшей девушки, она хотела заснять происходящее, но водитель отобрал у нее телефон и закинул его к себе в машину, после чего ударил ее по голове. Ей все же удалось забрать смартфон, однако мужчина это заметил, ударил ее вновь, спрятал телефон и уехал. Ранения получили и друзья девушки. Пострадавшие вызвали полицию и скорую помощь.
Обновлено 07:47: «Заявление принято. Сотрудники отдела полиции №15 проводят по нему проверку», — сообщили URA.RU в пресс-группе городской полиции.
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