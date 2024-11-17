«Деловая Россия» предлагает реформу исполнительной власти в Свердловской области

18 ноября 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Улучшить ситуацию в туротрасли помогут несколько решений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Лидер свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич, покинувший в октябре пост директора управляющей компании туркластерами региона (АНО УК ТРК СО), предлагает перезагрузить туристическую отрасль. Об этом стало известно из обращения, которое было направлено бизнес-сообществом в адрес правительства Свердловской области (копия документа с перечнем инициатив имеется в распоряжении URA.RU). Информацию агентству подтвердил и сам Гункевич. По его словам, главным условием перезагрузки туротрасли является смена учредителя АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области». Представители «Деловой России» предлагают вывести организацию из-под департамента развития туризма (ДРТ), возглавляемого скандально известной Эльмирой Тукановой, и отдать его под управление областного министерства инвестиций и развития. Еще раньше глава мининвеста Вадим Третьяков предлагал вернуть в сферу мининвеста и сам ДРТ. Авторы обращения приводят несколько аргументов в пользу такого решения. Например, в департаменте туризма нет специалистов с необходимой квалификацией и опытом развития инфраструктурных проектов, зато такие компетенции есть у сотрудников АНО ТРК. У министерства же есть понимание процессов с точки зрения исполнительной власти. «Смена учредителя позволит оптимизировать процедуры, снизить административные барьеры и ускорить реализацию инфраструктурных проектов», — говорится в письме. Новость по теме Екатеринбург получит преимущество по набору контрактников на СВО — подключились бизнесмены Другое предложение делороссов связано с развитием конкретных направлений в сфере туризма, которые в первую очередь интересны инвесторам. Как пояснил URA.RU Гункевич, речь идет о том, чтобы завершить проекты с высокой степенью готовности. Например, в туркластере «Гора Белая» заняться созданием инфраструктуры реки Чусовой, горнолыжного курорта и развитием новых туристических маршрутов. «Первым шагом я рекомендую провести ребрендинг названия горнолыжного курорта, используя историческое название „Веселые Горы“. Это название обладает сильным маркетинговым потенциалом и привлекательно звучит как на русском, так и на английском языке — Funny Hills, что будет способствовать привлечению иностранных туристов», — объяснил собеседник URA.RU. Не менее важен и проект «Большая Сысерть», мастер-план которого был проработан АНО ТРК. Его реализацией сейчас занимается Агентство развития Сысерти. Привлекательно и создание в регионе сети велопешеходных маршрутов и пикник-парков. «Все это важно увязать с развитием придорожного сервиса и бесшовного соединения с соседними регионами. Решение организационных вопросов и создание понятных условий для инвесторов по получению земельных участков позволит строить современные придорожные комплексы. На конкурсной основе привлечь девелоперов. Реализация этих проектов позволит Свердловской области создать привлекательную и конкурентоспособную туристическую инфраструктуру, которая принесет пользу как региону, так и его жителям», — подытожил Гункевич. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич, покинувший в октябре пост директора управляющей компании туркластерами региона (АНО УК ТРК СО), предлагает перезагрузить туристическую отрасль. Об этом стало известно из обращения, которое было направлено бизнес-сообществом в адрес правительства Свердловской области (копия документа с перечнем инициатив имеется в распоряжении URA.RU). Информацию агентству подтвердил и сам Гункевич. По его словам, главным условием перезагрузки туротрасли является смена учредителя АНО «Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области». Представители «Деловой России» предлагают вывести организацию из-под департамента развития туризма (ДРТ), возглавляемого скандально известной Эльмирой Тукановой, и отдать его под управление областного министерства инвестиций и развития. Еще раньше глава мининвеста Вадим Третьяков предлагал вернуть в сферу мининвеста и сам ДРТ. Авторы обращения приводят несколько аргументов в пользу такого решения. Например, в департаменте туризма нет специалистов с необходимой квалификацией и опытом развития инфраструктурных проектов, зато такие компетенции есть у сотрудников АНО ТРК. У министерства же есть понимание процессов с точки зрения исполнительной власти. «Смена учредителя позволит оптимизировать процедуры, снизить административные барьеры и ускорить реализацию инфраструктурных проектов», — говорится в письме. Другое предложение делороссов связано с развитием конкретных направлений в сфере туризма, которые в первую очередь интересны инвесторам. Как пояснил URA.RU Гункевич, речь идет о том, чтобы завершить проекты с высокой степенью готовности. Например, в туркластере «Гора Белая» заняться созданием инфраструктуры реки Чусовой, горнолыжного курорта и развитием новых туристических маршрутов. «Первым шагом я рекомендую провести ребрендинг названия горнолыжного курорта, используя историческое название „Веселые Горы“. Это название обладает сильным маркетинговым потенциалом и привлекательно звучит как на русском, так и на английском языке — Funny Hills, что будет способствовать привлечению иностранных туристов», — объяснил собеседник URA.RU. Не менее важен и проект «Большая Сысерть», мастер-план которого был проработан АНО ТРК. Его реализацией сейчас занимается Агентство развития Сысерти. Привлекательно и создание в регионе сети велопешеходных маршрутов и пикник-парков. «Все это важно увязать с развитием придорожного сервиса и бесшовного соединения с соседними регионами. Решение организационных вопросов и создание понятных условий для инвесторов по получению земельных участков позволит строить современные придорожные комплексы. На конкурсной основе привлечь девелоперов. Реализация этих проектов позволит Свердловской области создать привлекательную и конкурентоспособную туристическую инфраструктуру, которая принесет пользу как региону, так и его жителям», — подытожил Гункевич.