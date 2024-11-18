Заброшенный завод в Екатеринбурге превратят в клубную площадку

На заброшенном хлебозаводе в Екатеринбурге проведут вечеринку с выставкой
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Вечеринка выпускников в Теле-клубе. Екатеринбург , вечеринка, ди джей
На вечеринку пустят всех, кто старше 18 лет Фото:

В Екатеринбурге вслед за хлебозаводом №6 площадкой для техно-рейва станет завод №1, который находится у моста на ЖБИ. Там 7 декабря пройдет вечеринка с двумя танцполами и выставка современного искусства от местных художников.

«REБAL спустя месяц саморефлексии возвращается в строй и рукой-грибницей охватывает новую локацию — заброшенный хлебозавод №1. Зима диктует свои правила, а значит, некоторые прежние наши атрибуты были пересмотрены. Все тот же андеграунд, но совершенно иного масштаба и с необходимыми удобствами», — сообщают организаторы в своих соцсетях. На месте будут работать бар, зона рефлексий и диалогов.

Это не первый раз, когда культурная тусовка города устраивает мероприятия на территории заброшенных заводов. Например, в конце августа на хлебозаводе №6 прошел фестиваль электронной музыки «ПРОГРЕСС-24», где организаторами выступила команда «Стенограффии».

Похожую вечеринку планировали устроить здесь же 16 ноября, но за несколько часов до начала полиция запретила проводить ее. Как сообщили силовики, организаторы нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия, поэтому вечеринку попросили перенести на другую дату, пока нарушения не устранят.

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В Екатеринбурге вслед за хлебозаводом №6 площадкой для техно-рейва станет завод №1, который находится у моста на ЖБИ. Там 7 декабря пройдет вечеринка с двумя танцполами и выставка современного искусства от местных художников. «REБAL спустя месяц саморефлексии возвращается в строй и рукой-грибницей охватывает новую локацию — заброшенный хлебозавод №1. Зима диктует свои правила, а значит, некоторые прежние наши атрибуты были пересмотрены. Все тот же андеграунд, но совершенно иного масштаба и с необходимыми удобствами», — сообщают организаторы в своих соцсетях. На месте будут работать бар, зона рефлексий и диалогов. Это не первый раз, когда культурная тусовка города устраивает мероприятия на территории заброшенных заводов. Например, в конце августа на хлебозаводе №6 прошел фестиваль электронной музыки «ПРОГРЕСС-24», где организаторами выступила команда «Стенограффии». Похожую вечеринку планировали устроить здесь же 16 ноября, но за несколько часов до начала полиция запретила проводить ее. Как сообщили силовики, организаторы нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия, поэтому вечеринку попросили перенести на другую дату, пока нарушения не устранят.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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