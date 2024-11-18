Заброшенный завод в Екатеринбурге превратят в клубную площадку

На заброшенном хлебозаводе в Екатеринбурге проведут вечеринку с выставкой

18 ноября 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

На вечеринку пустят всех, кто старше 18 лет Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вслед за хлебозаводом №6 площадкой для техно-рейва станет завод №1, который находится у моста на ЖБИ. Там 7 декабря пройдет вечеринка с двумя танцполами и выставка современного искусства от местных художников. «REБAL спустя месяц саморефлексии возвращается в строй и рукой-грибницей охватывает новую локацию — заброшенный хлебозавод №1. Зима диктует свои правила, а значит, некоторые прежние наши атрибуты были пересмотрены. Все тот же андеграунд, но совершенно иного масштаба и с необходимыми удобствами», — сообщают организаторы в своих соцсетях. На месте будут работать бар, зона рефлексий и диалогов. Это не первый раз, когда культурная тусовка города устраивает мероприятия на территории заброшенных заводов. Например, в конце августа на хлебозаводе №6 прошел фестиваль электронной музыки «ПРОГРЕСС-24», где организаторами выступила команда «Стенограффии». Похожую вечеринку планировали устроить здесь же 16 ноября, но за несколько часов до начала полиция запретила проводить ее. Как сообщили силовики, организаторы нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия, поэтому вечеринку попросили перенести на другую дату, пока нарушения не устранят. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вслед за хлебозаводом №6 площадкой для техно-рейва станет завод №1, который находится у моста на ЖБИ. Там 7 декабря пройдет вечеринка с двумя танцполами и выставка современного искусства от местных художников. «REБAL спустя месяц саморефлексии возвращается в строй и рукой-грибницей охватывает новую локацию — заброшенный хлебозавод №1. Зима диктует свои правила, а значит, некоторые прежние наши атрибуты были пересмотрены. Все тот же андеграунд, но совершенно иного масштаба и с необходимыми удобствами», — сообщают организаторы в своих соцсетях. На месте будут работать бар, зона рефлексий и диалогов. Это не первый раз, когда культурная тусовка города устраивает мероприятия на территории заброшенных заводов. Например, в конце августа на хлебозаводе №6 прошел фестиваль электронной музыки «ПРОГРЕСС-24», где организаторами выступила команда «Стенограффии». Похожую вечеринку планировали устроить здесь же 16 ноября, но за несколько часов до начала полиция запретила проводить ее. Как сообщили силовики, организаторы нарушили порядок уведомления о проведении массового мероприятия, поэтому вечеринку попросили перенести на другую дату, пока нарушения не устранят.